DLED में नहीं डाल सके हैं फार्म तो मिल रहा है मौका, 27 जुलाई तक कीजिए आनलाइन आवेदन, कांवड यात्रा से बढ़ी डेट

Meerut News In Hindi Today डीएलएड प्रशिक्षण के लिए अब 27 जुलाई तक कीजिए आनलाइन आवेदन। कांवड़ यात्रा के चलते बढ़ाई गई तिथि। आनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई निर्धारित की गई है जबकि पूर्ण आवेदन के प्रिंटआउट लेने की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मेरठ, जागरण संवाददाता। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड प्रशिक्षण-2023, दो वर्षीय डिप्लोमा) के लिए आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी आगामी 27 जुलाई तक प्रशिक्षण के लिए आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अभी तक अंतिम तिथि गत 10 जुलाई तक थी। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने डीएलएड प्रशिक्षण-2023 में आनलाइन आवेदन की तिथि में कांवड़ यात्रा को देखते हुए यह तिथि बढ़ाई है। अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई थी मेरठ समेत प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन गत 29 मई से शुरू हुए थे। जिसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन बीच में कावड़ यात्रा व अन्य त्योहारों के चलते अनेक अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं। इनमें मेरठ व आसपास के जिलों के अनेक अभ्यर्थी शामिल हैं। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 27 जुलाई तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आनलाइन होंगे आवेदन सचिव ने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि आनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं,जिन अभ्यर्थियों को बीएड प्रवेश परीक्षा में इस बार सफलता नहीं मिली है। अथवा वह बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। उनके लिए भी डीएलएड में आवेदन का मौका है। वे आगामी 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

