नागपुरी गीत गूंजा और परंपरागत वेश में कलाकार थिरके...तो लगा मानो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मंच पर उतर आया

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शनिवार को जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आकर्षक वेशभूषा में प्रसिद्ध नागपुरी गीत.. नागपुर कर कोरा, नदी नाला टाका टुकु वन रे पतेरा... की मनोहारी प्रस्तुति की तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे कुछ क्षणों के लिए मंच पर ही पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उतर आया हो।

मौका था विश्वविद्यालय में अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह का। विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का भी स्थापना दिवस मनाया था, जबकि शनिवार को बारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की थी।

अलग-अलग चरणों में हुए आयोजन

यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर हरे कृष्णा रहे। परिषद की अध्यक्ष प्रोफेसर नीलू जैन व समन्वयक प्रो. केके शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम कई चरणों में आयोजित किया गया। इनमें राज्य लोक नृत्य, भाषण प्रतियोगिता, विशेष लघु फिल्म का प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, रंगोली व प्रादेशिक विशेषताएं प्रदर्शनी का आयोजन मुख्य रूप से शामिल है।

तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत कुमार के निर्देशन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूरे सफर को शानदार लघु फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। इसका प्रस्तुतिकरण पत्रकारिता विभाग की छात्रा खुशी वर्मा ने शानदार ढंग से किया।

प्रतियोगिता के विजेता और नृत्य के प्रतिभागी सम्मानित

भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तसनीफ, द्वितीय अपेक्षा व तृतीय स्थान हंसिका को मिला। सांत्वना पुरस्कार विवेक कुमार को प्रदान किया गया। नागपुरी गीत पर नृत्य प्रस्तुत करने वाले आर्यन पुंडीर, शनि तोमर, अनन्या शर्मा, वासु यादव, कार्तिक शर्मा, भूमिका सिवाच, वंशिका कादियान, अनमोल चौधरी, पर्णिका राठी, रिया सेहरावत, दिशा व यश आनंद को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों ने सम्मानित किया।

कार्यवाहक कुलपति बोले-विद्यार्थियों में है गजब की प्रतिभा

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर हरे कृष्णा ने साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की। कहा कि परिषद हमेशा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। इन कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा सामने आती है। कहा कि विद्यार्थियों में गजब की प्रतिभा है। हमें केवल उनका मार्गदर्शन करना होता है। एनईपी का उद्देश्य भी यही है की विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो।

इनका भी किया सम्मान

कार्यक्रम में परिषद की अध्यक्ष प्रो. नीलू जैन, समन्वयक प्रो. केके शर्मा, प्रो. अलका तिवारी, प्रो. जमाल अहमद सिद्दीकी, प्रो. प्रशांत कुमार, डा. देवकीनंदन भट्ट, डा. अंशु चौधरी व रमिता चौधरी को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया गया।