    वायु सेना का कारपोरल शूटर आमिर गिरफ्तार, कारतूसों की कर रहा था तस्करी... यूं हुआ मामले का राजफाश

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    वायु सेना के कारपोरल शूटर आमिर को कारतूसों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। एक विशेष जांच के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने उसके पास स ...और पढ़ें

    पुलिस की गिरफ्त में आमिर रिजवी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय वायु सेना के कारपोरल पद पर तैनात अंतरराष्ट्रीय शूटर आमिर रिजवी को कारतूसों तस्करी में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के तुगलकाबाद रेंज में शूटिंग प्रैक्टिस करने के दौरान कारतूस चोरी कर तस्करी कर रहा था। उसके साथी आहद उर्फ राजा के कब्जे से पुलिस 72 कारतूस 32 बोर और 60 कारतूस 12 बोर के बरामद कर चुकी है। पुलिस आमिर रिजवी द्वारा बेचे गए कारतूसों का रिकार्ड जुटा रही है। माना जा रहा है कि आमिर रिजवी काफी दिनों से तस्करी का काम कर रहा था।

    25 नवंबर को सिविल लाइंस पुलिस ने कारतूसों की तस्करी में मवाना के मुहल्ला तिहाई निवासी आहद उर्फ राजा को गिरफ्तार किया था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था। उसके कब्जे से पुलिस ने 132 कारतूस बरामद किए थे। आहद उक्त कारतूसों को एनसीआर और उत्तराखंड में सप्लाई करता था। आहद ने पूछताछ में बताया कि यह कारतूस भारतीय वायु सेना की शूटिंग रेंज चोरी किए जाते हैं। उसने बताया कि अंतरराष्ट्रीय शूटर आमिर रिजवी उसे कारतूसों की सप्लाई देता है।

    फलावदा के अमरौली उर्फ बडागांव निवासी आमिर रिजवी की हाल में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद में तैनाती है। वह कारपोरल पद पर दिल्ली के तुगलकाबाद सात बीआरडी में तैनात है। यहीं की शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करता है। शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान ही कारतूसों की चोरी कर आहद को देता था। उसके बाद आहद उक्त कारतूसों को दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में सप्लाई कर रहा था। हाल में आमिर को मवाना जाते समय सिविल लाइंस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    सीओ अभिषेक तिवारी ने बताया कि आरोपित आमिर रिजवी को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। वह पिछले काफी दिनों से भारतीय वायु सेना के कारतूसों की चोरी कर रहा था। आमिर के परिवार और रिश्तेदार भी काफी लोग खिलाड़ी है। खिलाड़ी कोटे से ही आमिर वायु सेना में भर्ती हुआ था।