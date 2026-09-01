Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

क्लासरूम में उतरा AI, आसान होंगे गणित और साइंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स; शिक्षकों ने सीखा इसका सही इस्तेमाल  

By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:44 PM (IST)

मेरठ में सीबीएसई द्वारा आयोजित कार्यशाला में शिक्षकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर विचार-विमर्श किया। इसमें कक्षा ...और पढ़ें

मेरठ में सीबीएसई के डिस्ट्रिक्ट लेवल डेलिब्रेशन कार्यक्रम कों संबोधित करती शिक्षिका और मौजूद शिक्षक। जागरण

मेरठ में सीबीएसई के डिस्ट्रिक्ट लेवल डेलिब्रेशन कार्यक्रम कों संबोधित करती शिक्षिका और मौजूद शिक्षक। जागरण             


HighLights

  1. मेरठ में सीबीएसई की जिला स्तरीय कार्यशाला-सह-प्रतियोगिता में 22 स्कूलों के शिक्षकों ने की भागीदारी

  2. विभिन्न विषयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर हुआ मंथन, उत्कृष्ट शोधपत्रों का हुआ चयन।

जागरण संवाददाता, मेरठ। शिक्षा के बदलते स्वरूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बढ़ती भूमिका को लेकर जिला स्तरीय विमर्श हुआ।

मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग कैंट और राधागोविंद पब्लिक स्कूल गढ़ रोड में सीबीएसई के प्रशिक्षण विषय ‘कंप्यूटेशनल थिंकिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना’ के तहत कार्यशाला-सह-प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दोनों आयोजनों में शहर के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लेकर कक्षा शिक्षण में एआइ के प्रयोग, नवाचार, तार्किक चिंतन और तकनीक के जिम्मेदार उपयोग पर विचार साझा किए।

राधागोविंद पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यशाला में 22 विद्यालयों के 47 शिक्षकों ने प्रतिभागिता की, जबकि 10 विद्यालयों के 11 शिक्षकों ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए। शिक्षकों ने सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और व्यक्तिगत अधिगम जैसे क्षेत्रों को एआइ से जोड़ते हुए बताया कि तकनीक कक्षा आधारित सीखने को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने में सहायक हो सकती है।

विभिन्न विषयों के लिए उपलब्ध एआइ आधारित एप्लीकेशन और डिजिटल टूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयोग भी साझा किए गए।

वहीं, मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल, पीजीएम इंटरनेशनल स्कूल, दीवान पब्लिक स्कूल, मेरठ पब्लिक स्कूल वेदव्यासपुरी, मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग, आरएन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, मेरठ पब्लिक स्कूल फार गर्ल्स कैंट और डीपीएस मेरठ समेत विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया।

प्रतिभागियों ने एआइ के शैक्षिक उपयोग, वास्तविक जीवन में इसके अनुप्रयोग, नवाचार और तकनीक के नैतिक एवं उत्तरदायी इस्तेमाल पर प्रस्तुतियां दीं।

शोधपत्रों में दिखी विषयों को एआइ से जोड़ने की सोच

प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का मूल्यांकन विषय-वस्तु, मौलिकता, तार्किकता, प्रस्तुतीकरण और विषय की प्रासंगिकता के आधार पर किया गया। मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग में शैली गुप्ता और नेहा छाबड़ा और दीवान पब्लिक स्कूल की ज्योति छाबड़ा के शोधपत्र श्रेष्ठ तीन में चुने गए, जिन्हें आगे सीबीएसई को भेजा जाएगा। राधागोविंद पब्लिक स्कूल में शोधपत्र प्रस्तुति में मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल की चेतना गौतम ने प्रथम, द आर्यन्स की नीतू चौहान ने द्वितीय और एमआइईटी जागृति विहार की करुणा शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

तार्किक चिंतन और समस्या समाधान पर जोर

कार्यशालाओं में कंप्यूटेशनल थिंकिंग की मूल अवधारणाओं, प्रगतिशील शिक्षण पद्धति, गणित और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंतर्संबंध, विभिन्न विषयों के साथ एआइ के समन्वय और एआइ आधारित मूल्यांकन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल तकनीकी ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है।

उनमें तार्किक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, निर्णय क्षमता और तकनीक के जिम्मेदार उपयोग की समझ विकसित करना भी जरूरी है। एआइ शिक्षक का विकल्प नहीं, बल्कि शिक्षण को अधिक प्रभावी, रचनात्मक और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने का माध्यम है।

सीबीएसई के जिला प्रशिक्षण समन्वयक व केएल इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य डा. सुधांशु शेखर, मेरठ पब्लिक स्कूल समूह के डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड सिस्टम कर्नल ज्ञान सिंह तोमर, डिप्टी ट्रेनिंग कोआर्डिनेटर डा. गोपाल दीक्षित सहित अन्य प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग की प्रधानाचार्या डा. अलका श्रीवास्तव गौड़ ने कहा कि जिला स्तरीय ऐसे आयोजन शिक्षकों को भविष्य की शिक्षा की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने और नवीन विचारों के आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

राधागोविंद पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या संगीता कश्यप ने कहा कि दैनिक जीवन और अध्ययन-अध्यापन में एआइ की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है और इसे समझना आज की विशेष आवश्यकता है।