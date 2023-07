Agniveer Bharti: 20 हजार भावी अग्निवीरों के एडमिट कार्ड जारी, कर लें तैयारी, ओटीपी वाला मोबाइल साथ लेकर आएं

Agniveer Recruitment Rally In Meerut Zone रैली में 13 जिलों के 20 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे ये रैली आठ से 26 अगस्त तक सहारनपुर के डा. अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। भर्ती रैली में अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी शैक्षणिक योग्यता के कागजात अभ्यर्थियों को साथ लेकर आने हैं। वहीं आधार कार्ड भी साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।

Agniveer Recruitment Rally: 20 हजार भावी अग्निवीरों के एडमिट कार्ड जारी, कर लें तैयारी

Your browser does not support the audio element.

मेरठ, जागरण संवाददाता। अग्निवीर भर्ती के लिए सहारनपुर में होने जा रही भर्ती रैली के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय मेरठ ने लिखित परीक्षा में सफल होने वाले करीब 20 हजार अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड सेना भर्ती की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आठ से 26 अगस्त तक होगी यह रैली सहारनपुर के सुभाष बाजार स्थित डा. अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आठ से 26 अगस्त तक होगी। भर्ती रैली में युवाओं की दौड़, छाती, लंबाई, ऊंची कूद आदि का परीक्षण होने के बाद सभी शैक्षणिक व अन्य कागजातों की जांच होगी। इसके बाद मेडिकल परीक्षण होगा। अभ्यर्थियों को रैली में सभी शैक्षणिक कागजातों की मूल प्रति भी साथ लेकर आना है। लिखित परीक्षा के समय पंजीकरण में सभी कागजात नहीं लगे थे इसलिए अभ्यर्थी सभी जरूरी कागजातों को सुनिश्चित कर लें। ओटीपी वाला मोबाइन फोन भी लाना आधार कार्ड के साथ ओटीपी वाला मोबाइन फोन भी लाना है। अपना एडमिट कार्ड लेजर प्रिंटर से ही प्रिंट कराकर अभी से रख लें। एनसीसी, स्नातक, जाति, निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी साथ लेकर आएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं व 12वीं परीक्षा प्राइवेट से उत्तीर्ण की है वह स्कूल से अपना गजट नोटिफिकेशन लेकर आएंगे। इन जिलों के युवा लगाएंगे दौड़ रैली में मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनोर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। रैली का कार्यक्रम जल्द जारी होगा जिसमें जिलेवार शामिल हाेने वाले अभ्यर्थियों का विवरण होगा।

Edited By: Abhishek Saxena