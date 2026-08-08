हरिद्वार से दिल्ली जा रही अग्नि-5 और भारत माता कांवड़ की धूम, 'हर-हर महादेव' के साथ गूंजे देशभक्ति के तराने

डिजिटल डेस्क, मेरठ। सावन की कांवड़ यात्रा केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि रचनात्मकता और सामाजिक संदेशों का भी बड़ा मंच बन चुकी है। हर वर्ष शिवभक्त अपनी अनोखी और आकर्षक कांवड़ों के जरिए लोगों का ध्यान खींचते हैं। इस बार हरिद्वार से दिल्ली के पालम क्षेत्र की ओर बढ़ रही एक विशेष कांवड़ पूरे रास्ते चर्चा का विषय बनी रही। अग्नि-5 मिसाइल, परमाणु प्रतीक और सैन्य थीम पर तैयार इस भव्य कांवड़ को देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राहगीरों ने कांवड़ के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और मोबाइल कैमरों में इसकी झलक कैद की। शिवभक्तों ने कांवड़ मार्गों पर योगी सरकार की ओर से किए गए इंतजामों की सराहना भी की।

भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित रही विशेष प्रस्तुति कांवड़ दल के सदस्य राजवीर ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने भारतीय सेना की ताकत और देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के सम्मान में अग्नि-5 मिसाइल, परमाणु प्रतीक और सैन्य उपकरणों के मॉडल से सजी कांवड़ तैयार की है। उनका कहना है कि यह प्रस्तुति देश की रक्षा में जुटे वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी उनकी टोली ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर आधारित कांवड़ लेकर यात्रा में शामिल हुई थी।

अग्नि 5 कांवड़ की सबसे बड़ी खासियत इसकी सजावट है। इसे रंग-बिरंगी एलईडी लाइटों से सजाया गया है, जो रात के समय बेहद आकर्षक दिखाई देती हैं। जैसे-जैसे कांवड़िए आगे बढ़ते हैं, रोशनी से जगमगाती यह कांवड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। कांवड़िए शिव भक्ति के साथ-साथ देशभक्ति के गीतों पर भी झूमते हुए ‘हर हर महादेव’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में मौजूद लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आते हैं।

51 गोलों की प्रतिकृतियों ने बढ़ाई भव्यता ग्रुप सदस्य दीपांशु ने बताया कि उनका ग्रुप दिल्ली के पालम क्षेत्र से है, जिसमें करीब 25 से 30 शिवभक्त शामिल हैं। कांवड़ में अग्नि-5 मिसाइल के साथ 51 गोलों की प्रतिकृतियां और अन्य सैन्य प्रतीकों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज देश हर मामले में सक्षम है। हम लोग युवाओं को सेना के गौरव से परिचित कराने के लिए ही इस तरह के मॉडल पर आधारित कांवड़ लेकर जा रहे हैं।

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जहां से गुजरी वही उमड़े लोग कांवड़ यात्रा के दौरान सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ी थीम वाली कांवड़ें हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। भारत माता के चित्र, तिरंगा और सैन्य प्रतीकों से सजी इस कांवड़ ने श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी प्रभावित किया। मार्ग में जगह-जगह इसका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस अनूठी कांवड़ को नजदीक से देखा, तस्वीरें खिंचवाईं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए। आस्था और राष्ट्रभक्ति के संगम को दर्शाती यह कांवड़ इस वर्ष की यात्रा की सबसे चर्चित प्रस्तुतियों में शामिल रही।