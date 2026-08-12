हादसों में कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी समेत आठ कांवड़ियों की मौत, आठ लोग घायल

जागरण टीम, मेरठ। कांवड़ यात्रा के दौरान सोमवार रात और मंगलवार सुबह कई जिलों में सड़क हादसे हुए। ज्यादातर हादसे डाक कांवड़ियों के साथ हुए। इनमें बुलंदशहर के राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं सेना के जवान अमन सोलंकी तथा हरियाणा के मां-बेटे समेत आठ कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर है, जिनका हायर मेडिकल सेंटर में उपचार चल रहा है।

बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में गांव सुल्तानपुर निवासी कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी 23 वर्षीय अमन सोलंकी अपने दोस्त हृदेश के साथ बाइक से हरिद्वार गए थे। सोमवार शाम बिजनौर के मंडावली में मोटा महादेव मंदिर बाईपास के पास उनकी बाइक म्यूजिक सिस्टम लगे वाहन से टकरा गई। हादसे में अमन की मौत हो गई। अमन की नौकरी डेढ़ साल पहले सेना में लगी थी। वह सिपाही थे और तैनाती हिसार में चल रही थी। हृदेश की हालत गंभीर है।

सहारनपुर में हरियाणा के जिला यमुनानगर के गांव रादौरी के 17 वर्षीय पीयूष बाइक पर अपनी मां 35 वर्षीय संजना के साथ बाइक पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे। मंगलवार सुबह 10 बजे भगवानपुर रोड पर गांव नागल अहीर के पास पीछे से तेज गति से आ रहे डाक कांवड़ियों के ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

दोनों की उपचार के दौरान देहरादून के अस्पताल में मौत हो गई। मेरठ में रुड़की-मेरठ हाईवे पर मंगलवार सुबह दौराला थाने के सामने बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में दिल्ली और हरिद्वार निवासी दो कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में दिल्ली निवासी 34 वर्षीय अभिनव कपूर और हरिद्वार के महावतपुर निवासी 25 वर्षीय लक्ष्य हैं।

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बागपत के गांव मलकपुर निवासी रविंद्र कुमार अपने 16 वर्षीय पुत्र वेदांश के साथ बाइक पर हरिद्वार से कांवड़ लेकर गांव लौट रहे थे। मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाईवे पर गांव निराना के पास दूध के कंटेनर चालक ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वेदांश की मौत हो गई। वहीं, मुजफ्फरनगर में दिल्ली-रुड़की हाईवे पर कांवड़ लेकर आ रहे बाइक सवार दादा-पोती को पीछे से आ रही डीसीएम ने टक्कर मार दी।

जिससे 16 वर्षीय पोती शिवानी की मौत हो गई। मृतका हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली थी। वहीं, शामली में बनत चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इसमें हरियाणा के गन्नौर निवासी 20 वर्षीय कुणाल मलिक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर घायल है।