    ‘120 बहादुर’ में से ‘अपना बहादुर’ सामने था... सो, खूब बजी ताली और हुई हूटिंग भी, मेरठ में यह था खास मौका

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    मेरठ में एक्समा ने आइनाक्स में छात्रों को '120 बहादुर' फिल्म दिखाई, जिसमें अभिनेता अंकित सिवाच भी शामिल हुए। यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के वीर बलिदानियों की कहानी है। अंकित ने छात्रों को संबोधित करते हुए अपने स्कूल के दिनों को याद किया और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्समा के भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी सराहना की। फिल्म के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं।

    पीवीएस माल पहुंचे अंकित सिवाच अपने सीनियर्स और एक्समा पदाधिकारी व सदस्यों के साथ। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांग्ला में भारत के वीर बलिदानियों के पराक्रम और शौर्य पर बनी फिल्म ‘120 बहादुर’ के अभिनेता व एक्स मेरियन अंकित सिवाच ने शुक्रवार को स्कूल के विद्यार्थियों के साथ फिल्म देखी। एक्समा यानी एक्स मेरियन एसोसिएशन की ओर से स्कूल के वर्तमान 10वीं व 12वीं बैच के विद्यार्थियों के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कराई गई।

    गंगानगर के रहने वाले अभिनेता अंकित सिवाच सपरिवार फिल्म देखने पहुंचे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अंकित सिवाच ने कहा कि फिल्म के प्रीमियर में जाना, कार्यक्रमों में प्रमोशन के लिए जाना मेरे काम का हिस्सा है, लेकिन मेरठ में अपनों के बीच इस तरह वापस पहुंचने का अनुभव अलग है। बताया कि 2008 में उनका बैच राक आन फिल्म देखने के लिए गया था। वह फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर की पहली फिल्म थी। इतने वर्षों के बाद उन्हीं अभिनेता के साथ मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई है, जिसे देखने के लिए सेंट मेरीज एकेडमी का वर्तमान बैच पहुंचा हुआ है।

    अंकित ने कहा कि अपने समक्ष वरिष्ठजन और सामने जूनियर्स के साथ पुराने शिक्षकों और वर्तमान शिक्षक भी उपस्थित से वे गदगद हैं। कहा कि शिक्षकों के कारण ही उनकी नींव मजबूत हुई और आज यहां तक पहुंच सके हैं। अंकित सिवाच ने विद्यार्थियों को अपनी पत्नी नुपूर से परिचय कराया जो उनकी ही कक्षा में सहपाठी भी थी। अंकित ने कहा कि फिल्म 120 बहादुर की ही तरह एक्समा भी भाईचारे को बढ़ावा दे रही है।

    उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आपने जो यूनिफार्म पहन रखा है, यह हमारे साथ पूरे जीवन रहता है। अभी विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि जल्दी स्कूल पास कर आगे बढ़ें, लेकिन जब भी आप जीवन में आगे बढ़कर वापस लौटेंगे तब महसूस होता है कि यह यूनिफार्म, यहां की सीख, शिक्षा सब साथ चलती हैं। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि एक बार जो मेरियन बना, वह हमेशा मेरियन ही रहता है।

    अंकित सिवाच ने इस आयोजन के लिए एक्समा और स्कूल में पढ़ाई के दौरान सीनियरों के मार्गदर्शन और स्कूल के बाद भी निरंतर मार्गदर्शन मिलते रहने के लिए आभार प्रकट किया। विशेष तौर पर अंकित ने एक्समा सदस्य शुभांकर का नाम लिया, जिनसे वह निरंतर मार्गदर्शन लेते रहते हैं। फिल्म के इंटरवल के दौरान एक्समा के वरिष्ठतम सदस्य व पूर्व प्रेसीडेंट ऐनुद्दीन शाह, वर्तमान प्रेसीडेंट अपूर्व गुप्ता, सचिव शुभांकर शर्मा, कुणाल शर्मा, अंकित के भाई सागर सिवाच, संयम बंसल, शुभम जैन, अजय वर्मा आदि सदस्यों ने अंकित सहित पूरे परिवार का स्वागत व सम्मानित किया।

    बजी ताली और हुई हूटिंग भी
    पीवीएस माल पहुंचे अभिनंता अंकित सिवाच से मिलने को लेकर नए विद्यार्थियों में भी काफी उत्साह दिखा। उनके पुराने शिक्षकों ने इस गर्व का क्षण बताया। फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले अंकित के स्कूल दिनों की तस्वीरों से लेकर उनके अब तक के अभिनय के सफर को भी बड़े पर्दे पर दिखाया गया। फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान अंकित के स्क्रीन पर आते ही एक्समा सदस्यों और विद्यार्थियों ने जमकर ताली बजाई और एक्स मेरियन के लिए हूटिंग भी की।

    फकल्म में रारम लाल यादव का किरदार निभाने वाले अंकित सिवाच इंटरवल तक हर थोड़ी देर में स्क्रीन पर दिखे हैं। इंटरवल के बाद चीनी आक्रमण के शुरुआती क्षणों में 120 बहादुरों में सबसे पहले बलिदानी के तौर पर अंकित के ही किरदार को दिखाया गया जिसमें एक सैनिक की मातृभूमि के प्रति सासह व शौर्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन है।

    स्कूल में ही तय कर लिया था बनना है अभिनेता
    अंकित ने बताया कि उन्होंने स्कूल में ही अभिनेता बनने का तय कर लिया था। 2009 स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंकित दिल्ली पढ़ने गए और वहीं से मनोरंजन जगत में कदम रखा और वर्ष 2017 में टीवी शो ‘रिश्तों का चक्रव्यूह’ में लीड रोल के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वर्ष 2018 में वे ‘इश्कबाज’ और ‘लाल इश्क’ में लीड भूमिकाओं के साथ 2018 से 2019 के बीच उन्होंने शो ‘अमन मोहिनी’ में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद उनके करियर में बेहद 2, सफर-नामा, ये झुकी झुकी सी नजर, प्यार का पहला नाम राधा मोहन, इश्क में मरजावां-2, कुल, खिड़की और मैडम ड्राइवर नातक प्रोजेक्ट शामिल है।

    अच्छा लग रहा है...
    जिसके साथ 15 वर्षों तक पढ़ाई की उसे आज स्टार बनता देख बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल के दौरान एक बार किसी की मदद करने के लिए अंकित ने मोटर साइकिल पर पीछे से पैर लगाते हुए कुछ दूर तक धक्का दिया था जिसे स्कूल के प्रिंसिपल ने देख लिया और उन्हें असेंबली में बुलाकर पूछा गया कि वह रास्ते पर चलते हुए दूसरों की मोटर साइकिल पर पैर क्यों मार रहे थे?
    -शुभम, अंकित के सहपाठी

    गर्व की अनुभूति है...
    जिस बच्चे को छोटी उम्र से पढ़ाकर बड़ा होते देखा, उसे आज एक्टर बनकर बड़े पर्दे पर देखना गर्व की अनुभूति है। अंकित मेरे बेटे के ही बैच में थे, इसलिए भी इन बच्चों को साथ में बड़े होते देखा। वह सदा ही स्कूल में बड़ों व शिक्षकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखते थे।
    -नूतन शर्मा, अंकित की शिक्षिका

    स्कूलिंग साथ में हुई है
    -हमारी पूरी स्कूलिंग साथ में हुई। एक साथ ही स्कूल से निकले। हमारा दोस्तों का ग्रुप भी था जिसमें दोनों शामिल थे। साथ बढ़ते हुए एक समय आया जब दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया और परिवारजनों ने आशीर्वाद देकर इस बंधन को मजबूत बनाया। मैं यह कह सकती हूं कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की है।
    -नुपूर भाटिया, अंकित की पत्नी