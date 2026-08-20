मऊ में सरयू नदी का खतरा बिंदु से 30 सेमी ऊपर जलस्तर, निचले इलाकों में घुसने लगा बाढ़ का पानी
नेपाल द्वारा तीन बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद मऊ में सरयू नदी खतरे के निशान से 30 सेमी ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने ल ...और पढ़ें
HighLights
सरयू नदी मऊ में खतरे के निशान से 30 सेमी ऊपर।
नेपाल द्वारा पानी छोड़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी।
प्रशासन ने 26 गांवों में बाढ़ चौकियों और आश्रय स्थलों की व्यवस्था की।
जागरण संवाददाता, मऊ। नेपाल द्वारा तीन बैराजों से 15.40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से सरयू नदी उफान पर है। पिछले दो दिनों से सरयू नदी खतरा निशान से ऊपर बह रही है। गुरुवार को नदी का जलस्तर खतरा बिंदु से 30 सेमी ऊपर चला गया। तेजी से जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ का पानी आबादी वाले गांवों की तरफ बढ़ने लगा है।
नदी खतरा बिंदु 69.90 मीटर से 70.20 मीटर पर बह रही है। जिले के उत्तरी छोर स्थित सरयू नदी घोसी व मधुबन तहसील क्षेत्र के 26 गांवों से होकर गुजरती है। इन गांवों की निगरानी को बाढ़ चौकियों और तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने निर्देश दिया गया है। दोनों तहसीलों में प्राथमिक स्कूलों और सरकारी भवनों को आश्रय स्थल बनाया गया है।
ठेकेदार को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। जलस्तर बढ़ने से तटबंधों और रेगुलेटरों की पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है, आठ गांवों में बने रेगुलेटरों की निगरानी के बेलदारों को तैनात किया गया है।
विभाग की तरफ से जगह-जगह बोरियों में मिट्टी और बालू भरकर डंप किया गया है, ताकि बंधों के टूटने पर तत्काल उसकी मरम्मत की जा सके। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी बहादुरपुर और पतनई गांव की फसल जलमग्न हो गई है और आबादी तक तरफ तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ते जलस्तर को लेकर ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। पानी का दबाव रामपुर धनौली, चिऊटीडांड, नवली, नईबाजार, बीबीपुर, गोधनी, सरया, नगरीपार में बने रेग्युलेटर बढ़ गया है।