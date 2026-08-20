मऊ में सरयू नदी का खतरा बिंदु से 30 सेमी ऊपर जलस्तर, निचले इलाकों में घुसने लगा बाढ़ का पानी

जागरण संवाददाता, मऊ। नेपाल द्वारा तीन बैराजों से 15.40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से सरयू नदी उफान पर है। पिछले दो दिनों से सरयू नदी खतरा निशान से ऊपर बह रही है। गुरुवार को नदी का जलस्तर खतरा बिंदु से 30 सेमी ऊपर चला गया। तेजी से जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ का पानी आबादी वाले गांवों की तरफ बढ़ने लगा है।

नदी खतरा बिंदु 69.90 मीटर से 70.20 मीटर पर बह रही है। जिले के उत्तरी छोर स्थित सरयू नदी घोसी व मधुबन तहसील क्षेत्र के 26 गांवों से होकर गुजरती है। इन गांवों की निगरानी को बाढ़ चौकियों और तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने निर्देश दिया गया है। दोनों तहसीलों में प्राथमिक स्कूलों और सरकारी भवनों को आश्रय स्थल बनाया गया है।

ठेकेदार को पर्याप्‍त मात्रा में राहत सामग्री तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। जलस्तर बढ़ने से तटबंधों और रेगुलेटरों की पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है, आठ गांवों में बने रेगुलेटरों की निगरानी के बेलदारों को तैनात किया गया है।