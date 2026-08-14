यूपी में रक्षाबंधन पर छह दिन चलेगी रोडवेज की प्रोत्साहन योजना, बस ड्राइवर और कंडक्टर को मिलेगा अतिरिक्त पैसा

जागरण संवाददाता, मऊ। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने 26 से 31 अगस्त तक छह दिवसीय विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की है। त्योहार के दौरान यात्रियों को सुगम एवं समय से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिपो की शत-प्रतिशत बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए चालकों एवं परिचालकों की छुट्टियां रद कर अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाएगी।

योजना के तहत छह दिनों में लगातार ड्यूटी करते हुए 1800 किलोमीटर बस संचालन पूरा करने वाले नियमित एवं संविदा चालक-परिचालकों को 1200 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं 1800 किलोमीटर से अधिक बस संचालन करने वाले संविदा चालक-परिचालकों को प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर 55 पैसे की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मऊ डिपो में कुल 76 बसें हैं, जिनमें नौ अनुबंधित बसें शामिल हैं। इन बसों का संचालन गाजीपुर एवं वाराणसी को छोड़कर अन्य जिलों के विभिन्न मार्गों पर किया जाता है।