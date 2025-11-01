मऊ में ट्रेन की चपेट में आने से दादी-पोते की दर्दनाक मौत, बकरी को बचाते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। बकरी को बचाने के दौरान शनिवार को दोपहर डेढ़ बजे मुहम्मदाबाद गोहना के पश्चिमी फाटक के पास क्लोन एक्सप्रेस से कटकर दादी-पोता की मौत हो गई। वहीं ट्रेन को आता देख दोनों को बचाने के लिए दौड़ी एक अन्य महिला भी चपेट में आने से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।

मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के बरामदपुर मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय मीला देवी अपने पोते 5 वर्षीय अनुज कुमार और पड़ोस की 60 वर्षीय महिला सुभावती देवी के साथ रेलवे लाइन के पास बकरी चरा रही थी। बकरी चरते हुए रेलवे लाइन पर पहुंच गई। इसी दौरान ट्रेन का हार्न सुनकर दादी अपने पोते को साथ लेकर रेलवे लाइन से

बकरी को हटाने के लिए पहुंच गई। तभी दोनों रेलवे लाइन एक साथ गरीब नवाज एक्सप्रेस और क्लोन एक्सप्रेस आ गई। दोनों ट्रेनों को एक साथ आता देख साथ में बकरी चरा रही दूसरी महिला शोर मचाते हुए दादी-पोता को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। ट्रेन के हार्न आवाज तेज होने से महिला के शोर की आवाज दब गई। वहीं महिला जबतक दोनों को बचा पाती, उससे पहले ही दादी और पोता ट्रेन की चपेट में आ गए। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।