Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मऊ में ट्रेन की चपेट में आने से दादी-पोते की दर्दनाक मौत, बकरी को बचाते समय हुआ हादसा

    By Anant Pratap Azad Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक दुखद घटना में ट्रेन से कटकर दादी और पोते की मौत हो गई। वे अपनी बकरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रेन की चपेट में आने से दादी-पोते की दर्दनाक मौत एक महिला घायल।

    जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। बकरी को बचाने के दौरान शनिवार को दोपहर डेढ़ बजे मुहम्मदाबाद गोहना के पश्चिमी फाटक के पास क्लोन एक्सप्रेस से कटकर दादी-पोता की मौत हो गई। वहीं ट्रेन को आता देख दोनों को बचाने के लिए दौड़ी एक अन्य महिला भी चपेट में आने से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के बरामदपुर मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय मीला देवी अपने पोते 5 वर्षीय अनुज कुमार और पड़ोस की 60 वर्षीय महिला सुभावती देवी के साथ रेलवे लाइन के पास बकरी चरा रही थी। बकरी चरते हुए रेलवे लाइन पर पहुंच गई। इसी दौरान ट्रेन का हार्न सुनकर दादी अपने पोते को साथ लेकर रेलवे लाइन से

    बकरी को हटाने के लिए पहुंच गई। तभी दोनों रेलवे लाइन एक साथ गरीब नवाज एक्सप्रेस और क्लोन एक्सप्रेस आ गई। दोनों ट्रेनों को एक साथ आता देख साथ में बकरी चरा रही दूसरी महिला शोर मचाते हुए दादी-पोता को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। ट्रेन के हार्न आवाज तेज होने से महिला के शोर की आवाज दब गई। वहीं महिला जबतक दोनों को बचा पाती, उससे पहले ही दादी और पोता ट्रेन की चपेट में आ गए। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

    वहीं बचाने के लिए दौड़ी महिला को भी साइड से टक्कर लग गई। इससे वह रेलवे लाइन के बगल में गिरकर तड़पने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन मास्टर सूर्यनाथ सहित आरपीएफ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए एंबुलेंस से सीएचसी पर भर्ती कराया। वहीं शव को रेलवे लाइन से हटाकर घटना की जानकारी स्वजन को दी। मृतक का एक पुत्र विदेश और दूसरा जम्मु कश्मीर में रहकर नौकरी करता है।