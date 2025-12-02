मऊ में ईंट-भट्टे पर ट्रैक्टर से दबकर मासूम की मौत, स्वजन में मातम

जागरण संवाददाता, मऊ। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के भवनाथपुर गांव स्थित ईंट-भट्टे पर सोमवार की देर शाम ट्रैक्टर से दबकर एक मासूम की मौत हो गई। बिहार प्रदेश के नालंदा जनपद के दयालगंज इस्माइलपुर निवासी छोटेलाल चौहान स्वजन के साथ ईंट-भट्ठे पर पथेरी का काम करते है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्नी शाम को अपने 10 माह के बच्चे भरत कुमार को जमीन पर सुलाकर कपड़े से शरीर को ढक दिया। इससे भट्ठे पर काम कर रहे ट्रैक्टर चालक की नजर बच्चे पर नहीं पड़ी और बच्चा ट्रैक्टर के पहिये के नीचे आ गया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।