मऊ में छत पर टेंट लगाने के दौरान करेंट की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, मऊ। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद मोहल्‍ले में एक दुखद घटना में छत पर शादी का टेंट लगाने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब स्थानीय निवासी शादी की तैयारी कर रहे थे। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है।

पुल‍िस ने बताया क‍ि हादसे में तीन की मौत हो गई और एक युवक इस हादसे में झुलस गया है। बताया गया क‍ि मृतकों में 22 वर्षीय महमूद, 24 वर्षीय इरफान व 24 वर्षीय कामिल शामिल हैं। वहीं जानकारी होने के बाद पर‍िजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं आयोजन के दौरान भी मातम पसर गया।

जानकारी के अनुसार, इस्लामाबाद में एक विवाह समारोह के लिए टेंट लगाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान, टेंट लगाने के दौरान टेंट का हिस्‍सा अनजाने में हाईटेंशन बिजली के तार को छू गया, जिससे उन्हें करंट लग गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।