मऊ से गोरखपुर की तरफ रवाना हुआ 308 पहिये वाला वायरल महाबली ट्रक, देखने वालों की लग रही भीड़

जागरण संवाददाता, मऊ। लखीमपुरखीरी में कुंभी स्‍थ‍ित बलरामपुर चीनी म‍िल के ल‍िए बेल्‍ज‍ियम से चलकर उड़ीसा के बंदरगाह होते हुए सड़क मार्ग से ब्‍वायलर अब मऊ पहुंच चुका है। यह अब मऊ के रास्‍ते गोरखपुर ज‍िले में प्रवेश करेगा।

ब्‍वायलर मशीन लदा 308 पहिये वाले विशालकाय ट्रेलर के गुरुवार को ग्यारह बजे के करीब वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही लोगों की भीड़ लग गई। यह ट्रेलर लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। हर कोई अपने कैमरे में इसे कैद करता नजर आया।

मंगलवार से ही वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के जरिए ट्रेलर मऊ जनपद की सीमा से पहले हैदरगंज गांव के पास आकर रूका था। दो दिन तक मऊ की सीमा से सात किमी पहले रूकने के बाद गुरुवार को हरी झंडी मिल गई।