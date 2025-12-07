मऊ में थूककर तंदूरी रोटी बनाने वाला उस्ताद अहमद गिरफ्तार, देखें वायरल हो रहा वीडियो...

जागरण संवददाता, सूरजपुर (मऊ)। थूक ज‍िहाद की चर्चाओं के बीच ऐसा ही एक मामला मऊ ज‍िले में बीते द‍िनों एक पर‍िवार में मांगल‍िक कार्यक्रम के दौरान सामने आया। सूरजपुर में उस्‍ताद अहमद द्वारा तंदूरी रोटी पर थूकने का वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलि‍स हरकत में आई और आरोपित को गिरफ्तार क‍िया।

दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हाशापुर गांव में शुक्रवार को एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान तंदूरी रोटी पर थूकने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तंदूरी रोटी बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। वायरल वीडियो को देखकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसके चलते एक ग्रामीण ने आरोपित युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

जानकारी के अनुसार, मधुबन थाना क्षेत्र के सुग्गी चौरी निवासी उस्ताद अहमद एक मांगलिक कार्यक्रम में तंदूरी रोटी बनाने के लिए गया था। कार्यक्रम के दौरान वह तंदूरी रोटी पर थूककर बनाते हुए दिखा, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो के प्रसार के बाद हाशापुर गांव के निवासी अजय राय ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

दोहरीघाट थाना प्रभारी संजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस घटना ने क्षेत्र में एक गंभीर मुद्दा उत्पन्न कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष और आक्रोश की भावना बढ़ गई है।

पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में वैमनस्‍यता की भावना को बढ़ावा देती हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने यह भी दर्शाया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित सामग्री कितनी तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन सकती है।

वीडियो के वायरल होने के बाद से ही स्थानीय समुदाय में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। लोग इस घटना को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसमें कुछ लोग आरोपित की कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। आरोप‍ित ने पूछताछ के दौरान क्‍या बताया यह सामने नहीं आ सका है लेक‍िन प्रारंभ‍िक जानकारी के अनुसार वह धार्म‍िक वजहों की वजह से ऐसा कर रहा था। जानकारी के बाद पुल‍िस के होश उड़ गए और आनन फानन व‍िरोध की संभावनाओं को देखते हुए आरोप‍ित पर व‍िध‍िक कार्रवाई का फैसला क‍िया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में एक गलत संदेश भेजती हैं और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों। मुस्‍लि‍म कारीगरों द्वारा काफी समय से भोजन सामग्री में थूककर ख‍िलाने की घटनाएं चर्चा में रही हैं। अब पूर्वांचल में मऊ ज‍िले की यह घटना चर्चा में आ गई है।

इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाज में जागरुकता और नफरती भावनाओं को लेकर काम करने की अध‍िक जरूरत है। तंदूरी रोटी जैसे खाद्य पदार्थों के साथ इस प्रकार की हरकतें न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि यह समाज में वर्ग व‍िशेष के प्रत‍ि नकारात्मक छवि भी प्रस्तुत करती हैं।

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे स्थानीय लोगों में कुछ हद तक संतोष की भावना उत्पन्न हुई है। इस प्रकार की घटनाएं हमें यह याद भी दिलाती हैं कि हमें खुद को सतर्क रखना चाह‍िए क‍ि आख‍िर हमें क्‍या और कैसे परोसा जा रहा है।