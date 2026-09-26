मऊ में ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक, चाचा-भतीजे की हादसे में हुई मौत

जागरण संवाददाता दोहरीघाट, (मऊ)। आजमगढ़ मार्ग पर शुक्रवार की देर शाम रफ्तार ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। दोहरीघाट कस्बे के पास पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। बाइक पर सवार चाचा और पांच वर्षीय भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन देर रात उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई।

एक साथ दो मौतों की खबर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। शनिवार सुबह पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पहुंची तो परिजनों ने इससे इनकार कर दिया। पुलिस देर तक परिजनों को समझाने में जुटी रही। दोहरीघाट कस्बे के वार्ड नंबर एक खटीक टोला निवासी 30 वर्षीय आयुष चौहान पुत्र डॉ. घूरभारी चौहान शुक्रवार को अपने पांच वर्षीय भतीजे कुनाल चौहान पुत्र डॉ. मोतीचंद चौहान को लेकर नईबाजार की तरफ गया था। देर शाम दोनों बाइक से दोहरीघाट लौट रहे थे।

आजमगढ़ मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक अनियंत्रित हुई बाइक सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आयुष और कुनाल गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन देर रात चाचा-भतीजे की मौत हो गई।