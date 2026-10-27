मऊ जिला अस्पताल में टांका लगाने के दौरान बिजली कटी, मोबाइल टार्च का लेना पड़ा सहारा

जागरण संवाददाता, मऊ। जिला अस्पताल में रोगियों को बेहतर सुविधा देने का दावा कागजों में सिमट कर रह गया है। इस कदर अव्यवस्था फैली हुई है कि रोगियों को टांका मोबाइल टार्च की रोशनी में लगाना पड़ रहा है। इससे मरीजों की जान पर बन आ रही है।

इसके बाद भी जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, जबकि प्रत्येक माह डीएम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बैठक की जाती है। जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि समय-समय पर निरीक्षण भी करते हैं। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में बने आपरेशन थियेटर (ओटी) में सोमवार की शाम को लगभग साढ़े पांच बजे के आसपास बाल बंदी को सिर में गंभीर चोट लगने पर भर्ती कराया गया था। यहां पर डाक्टर ने सिर में गंभीर चोट देख टांका लगाने का निर्णय लिया।

टांका लगाने के दौरान अचानक से बिजली कट गई और ओटी में अंधेरा पसर गया। फौरन स्वास्थ्य कर्मियों ने मोबाइल की टार्च जलाई और उसकी रोशनी में रोगी के सिर में टांका लगाया गया। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया था।