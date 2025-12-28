Language
    बल‍िया ज‍िले के समीर हत्याकांड में सेना के जवान को पकड़ने लद्दाख भेजी गई पुलिस

    By Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    मऊ के समीर हत्याकांड में नामजद सेना के जवान अविनाश सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम लद्दाख भेजी गई है। बलिया निवासी समीर ...और पढ़ें

    पुलिस की यह कार्रवाई जनता के आक्रोश और न्याय की मांग के बाद हुई है।

    जागरण संवाददाता, मऊ। बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ला निवासी समीर की हत्या के मामले में नामजद सेना के जवान को पकड़ने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम को लद्दाख भेजा गया है। इस मामले में जवान की संलिप्तता की जानकारी पुलिस ने सेना के अधिकारियों को भी दी है।

    रामपुर थाना के डुमरी गांव निवासी अविनाश सिंह उर्फ बिट्टू, जो वर्तमान में लद्दाख के दलवान घाटी में तैनात है, समीर पर हमला करने के आरोप में राबिन सिंह, अफीफ और गौरव यादव के साथ नामजद है। इस मामले में पहले ही तीन नामजद सहित पांच आरोपित जेल जा चुके हैं, जिनमें से चार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपित राबिन सिंह ने शहर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया था।

    पुलिस ने नामजद सेना के जवान की तलाश के लिए उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की, जिसके दौरान यह जानकारी मिली कि वह लद्दाख में तैनात है। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक टीम को लद्दाख भेजने का निर्णय लिया।

    गौरतलब है कि 25 नवंबर को रामपुर थाना के मयारी गांव के पास समीर पर जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल होने के कारण समीर को लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती कराया गया, जहां 18 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में केस दर्ज होने के बावजूद आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे पुलिस अधीक्षक इलामारन ने थाना प्रभारी कंचनलता मौर्य को लाइन हाजिर कर दिया।

    एक सप्ताह बाद, सीओ मधुबन अभय सिंह की जगह सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडेय को मधुबन सर्किल का प्रभार सौंपा गया। समीर की हत्या के मामले में पुलिस अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दो अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।

    इस मामले ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है, और लोगों ने पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। समीर के परिवार ने भी न्याय की गुहार लगाई है और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपेक्षा की है।

    लद्दाख में तैनात सेना के जवान की गिरफ्तारी इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे समीर के परिवार को न्याय मिल सकेगा। समीर हत्याकांड में पुलिस की सक्रियता और सेना के जवान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। स्थानीय लोग और समीर का परिवार न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन ने भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है।