जागरण संवाददाता, मऊ। नौ नींबू सुई चुभोई हुई, चार नार‍ियल, पीएम नरेन्‍द्र मोदी की तस्‍वीर और श्‍मशान घाट का नजारा, माहौल ऐसा क‍ि होश उड़ जाए। तंत्र मंत्र साधना का केंद्र श्‍मशान घाट पर यह नजारा सभी के ल‍िए चौंकाने वाला था। देखते ही देखते तस्‍वीरें सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गईं और हर इंसान पूछने लगा क‍ि पीएम पर तंत्र मंत्र तो नहीं क‍िया गया है? तस्‍वीरों में जो सामने आया वो कहानी इसी ओर इशारा करती हैं।

पूरा मामला मऊ ज‍िले में दोहरीघाट कस्बे के मुक्तिधाम स्थित शवदाह स्थल के पास का है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की तस्वीर जमीन पर रखे होने का मामला सामने आया है। तस्वीर के आसपास नारियल, नींबू, लाल धागे और सिंदूर जैसी सामग्री दिखाई दे रही है।

इससे जुड़ी तस्वीर सामने आने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, इन सामग्रियों को किसने और किस उद्देश्य से वहां रखा था, इसकी वास्तविकता अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। वहीं आसपास लोगों की भीड़ भी जानकारी होने के बाद शुक्रवार को सामने आई है।

मुक्तिधाम जैसे सार्वजनिक स्थल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ इस तरह की सामग्री रखे होने की तस्वीर सामने आने से लोग इसके पीछे की वजह जानने को लेकर उत्सुक हैं। तस्वीर में दिखाई दे रही सामग्री को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन किसी भी चर्चा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।