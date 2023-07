नेपाल से लगातार दो दिनों में पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सरयू नदी उफान पर है। अभी तक मैदानी इलाकों में हो रही बरसात से सरयू का जलस्तर उतार-चढ़ाव पर था लेकिन अब बाहरी पानी तबाही मचाएगा। अब जलस्तर तेजी से बढ़ाव पर है। अभी तक गौरीशंकर घाट के लाल निशान 69.90 मीटर के सापेक्ष जलस्तर 1.35 मीटर नीचे है।

नेपाल ने छोड़ा पांच लाख क्यूसेक पानी, सरयू नदी उफान पर; UP के कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

संवाद सूत्र, दोहरीघाट (मऊ) : नेपाल से लगातार दो दिनों में पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सरयू नदी उफान पर है। अभी तक मैदानी इलाकों में हो रही बरसात से सरयू का जलस्तर उतार-चढ़ाव पर था लेकिन अब बाहरी पानी तबाही मचाएगा। अब जलस्तर तेजी से बढ़ाव पर है। अभी तक गौरीशंकर घाट के लाल निशान 69.90 मीटर के सापेक्ष जलस्तर 1.35 मीटर नीचे है। नेपाल की ओर से गिरजा, सरयू व शारदा बैराज से दो शिफ्टों में पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सिंचाई विभाग के जेई जेपी यादव ने बताया कि शुक्रवार व शनिवार की सुबह तीन बैराजों से दो शिफ्टों में पानी छोड़ा गया है। लगातार बढ़ रहा नदी का जलस्तर नदी का जलस्तर शुक्रवार की शाम चार बजे 68.35 मीटर था, जो शनिवार की शाम बढ़कर 68.55 मीटर हो गया। इधर नदी के बढ़ते जलस्तर से जहां तटवर्ती इलाके के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है तो वहीं अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। इधर मुक्तिधाम से लेकर खाकीबाबा की कुटी तक कटान परियोजना का निरीक्षण लगातार जारी है। बहराइच में बढ़ रहा सरयू नदी का जलस्तर जलस्तर बढ़ने से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए हैं। सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता वीरेंद्र पासवान ने बताया कि बहराइच में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। शाही मस्जिद के पास नदी का दबाव ज्यादा है। राम-जानकी घाट की बची सीढ़ियां नदी की धारा में पहले ही विलीन हो गई हैं।

Edited By: Abhishek Pandey