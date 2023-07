Mau News: विधायक अब्बास अंसारी को MP-MLA कोर्ट से राहत, हेट स्पीच मामले में मिली जमानत

विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने कोतवाली के पहाड़पुरा मैदान में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अधिकारियों को अपनी सरकार आने पर उनका हिसाब-किताब करने की धमकी दी थी। मामले की तहरीर कोतवाली के उप निरीक्षक गंगा राम बिद ने थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में अब्बास के चचेरे भाई मंसूर अहमद सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।

मऊ, संवाद सूत्र। विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी व सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने व अधिकारियों को देख लेने की हेट स्पीच के मामले में जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर ली। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चौरसिया की अदालत ने विधायक की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। हालांकि, अभी एक मामले में जमानत मिलने के बाद विधायक को कोतवाली व दक्षिणटोला के तीन आचार संहिता के मामले में अभी जेल में रहना होगा। मामला तीन मार्च 2022 का है। विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने कोतवाली के पहाड़पुरा मैदान में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अधिकारियों को अपनी सरकार आने पर उनका हिसाब-किताब करने की धमकी दी थी। मामले की तहरीर कोतवाली के उप निरीक्षक गंगा राम बिद ने थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में अब्बास के चचेरे भाई मंसूर अहमद सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एडीसी अनिल कुमार पांडेय ने अभियोजन पक्ष ने मुस्तैदी से अपना पक्ष रखा। वहीं सदर विधायक अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने इसे बेबुनियाद व सियासी मामला बताया। अब्बास अंसारी की तरफ से जमानत अर्जी गत तीन जुलाई को जिला जज की अदालत में दाखिल की गई थी। जिला जज ने उनकी अर्जी एमपी/एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए अंतरित कर दी थी। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख नीयत की थी। आचार संहिता व धारा 144 का उल्लंघन करने व अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने का यह मामला कोतवाली थाना से संबंधित है। इसके अलावा अब्बास अंसारी पर अभी तीन मामले दक्षिणटोला व कोतवाली थाने से संबंधित आचार संहिता उल्लंघन के अभी लंबित हैं। इसमें वे अभी कासगंज जेल में है। इस मामले में अभी जमानत पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

