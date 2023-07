Mukhtar Ansari Case: इस वजह से नहीं हो सकी मुख्तार के मामलों में गवाही, 26 जुलाई-2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

MP-MLA कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने मुख्तार अंसारी की दो मामलों में सुनवाई की। दक्षिण टोला थाने के शस्त्र लाइसेंस मामले व सरायलखंसी के विधायक निधि मामलों में साक्ष्य के लिए तारीख नियत थी। मामलों में गवाह उपस्थित थे लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस मामले में 26 जुलाई व विधायक निधि में 2 अगस्त की तारीख दी है।

Mukhtar Ansari Case: इस वजह से नहीं हो सकी मुख्तार के मामलों में गवाही

संवाद सूत्र, मऊ : मुख्तार अंसारी की तीन मामलों में बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। वकीलों की हड़ताल की वजह से तीनों मामलों में गवाहों की उपस्थिति के बावजूद गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने शस्त्र मामले में 26 जुलाई व विधायक निधि दुरुपयोग के मामले में 2 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने मुख्तार अंसारी की दो मामलों में सुनवाई की। दक्षिण टोला थाने के शस्त्र लाइसेंस मामले व सरायलखंसी के विधायक निधि मामलों में साक्ष्य के लिए तारीख नियत थी। दोनों मामलों में गवाह उपस्थित थे, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते गवाही नहीं हो सकी। न्यायालय ने शस्त्र लाइसेंस मामले में 26 जुलाई व विधायक निधि में 02 अगस्त की तारीख नियत कर दी। शस्त्र लाइसेंस का मामला विधायक रहते मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस के लिए अपनी संस्तुति दी थी। जांच के दौरान सभी लोगों का पता फर्जी पाया गया था। मामले में मुख्तार अंसारी सहित सभी लोगों के विरुद्ध थाना दक्षिण टोला में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। दूसरा मामला विधायक निधि का सरायलखंसी थाना में दर्ज किया गया था। इस मामले में सरवां स्थित एक विद्यालय को मानक के विपरीत विधायक रहते विधायक निधि से धन मुहैया कराया गया था। इस मामले में भी मुख्तार अंसारी सहित विद्यालय प्रबंधक आदि आधा दर्जन लोगों को आरोपित बनाया गया है। वहीं तीसरे मामले में राम सिंह मौर्य व उनके गनर सिपाही सतीश कुमार दोहरे हत्याकांड के बाद लगे गैंगस्टर के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चौरसिया की अदालत में भी पेशी हुई। इस मामले में भी गवाह आया था, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते गवाही नहीं हुई। इस मामले में 2 अगस्त की तिथि अदालत ने नियत कर दी। तीनों मामलों के आरोपित मुख्तार अंसारी बांदा जेल में निरुद्ध है।

