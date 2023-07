Mau News: शस्त्र लाइसेंस और विधायक निधि मामले में मुख्तार की पेशी, 12-19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

पहले दक्षिणटोला थाने के शस्त्र लाइसेंस मामले में किसी गवाह के उपस्थित न होने के चलते साक्ष्य के लिए 12 जुलाई की तिथि नियत कर दी गई। वहीं दूसरे सरायलखंसी थाना के विधायक निधि मामले में शिकायतकर्ता विजय बहादुर गुप्ता का बयान व जिरह पूरी की गई। शेष साक्ष्य के लिए इस मामले में 19 जुलाई की तिथि नियत की गई।

मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई।- फाइल फोटो

Your browser does not support the audio element.

मऊ, संवाद सूत्र। शस्त्र लाइसेंस व विधायक निधि दुरुपयोग के मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की अदालत में मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। अगली सुनवाई 12 और 19 जुलाई को होगी पहले दक्षिणटोला थाने के शस्त्र लाइसेंस मामले में किसी गवाह के उपस्थित न होने के चलते साक्ष्य के लिए 12 जुलाई की तिथि नियत कर दी गई। वहीं, दूसरे सरायलखंसी थाना के विधायक निधि मामले में शिकायतकर्ता विजय बहादुर गुप्ता का बयान व जिरह पूरी की गई। शेष साक्ष्य के लिए इस मामले में 19 जुलाई की तिथि नियत की गई। विधायक रहते मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस के लिए अपनी संस्तुति दी थी। जांच के दौरान सभी का पता फर्जी पाया गया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित सभी लोगों के विरुद्ध थाना दक्षिणटोला में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में बुधवार कोई गवाह अदालत नहीं आया। वहीं, दूसरा मामला विधायक रहते मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से लाखों रुपये सरवां स्थिति बैजनाथ महाविद्यालय के प्रबंधक आनंद यादव को दिया था। Mau News: आचार संहिता उल्लंघन मामले में वीडियो कांफ्रेसिंग से पेश हुए विधायक अब्बास, 18 जुलाई को अगली पेशी जांच में फर्जी खतौनी के आधार पर दिया गया था। इसमें विधायक निधि के दुरुपयोग व धोखाधड़ी का मामला सरायलखंसी थाना में पंजीकृत किया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी व विद्यालय प्रबंधक सहित कई लोग आरोपित बनाए गए हैं। इस मामले में शिकायती दरखास्त देने वाला गवाह विजय बहादुर गुप्ता उपस्थित हुआ। जिसका बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान दर्ज किया गया तथा आरोपितों के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। इस मामले में शेष साक्ष्य के लिए अदालत ने अगली तिथि 19 जुलाई की नियत कर दी।

Edited By: Vinay Saxena