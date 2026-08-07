जागरण संवाददाता, मऊ। हलधरपुर थाना क्षेत्र के गहनी गांव निवासी 30 वर्षीय युवक बलवंत सिंह की हत्या आशनाई के चक्कर में हुई थी।कातिल कोई और नहीं बल्कि दोस्त ही निकले हैं। घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने इस घटना का राजफाश कर दिया।

बलवंत एक दोस्त की प्रेमिका को प्रेमजाल में फंसाया था तोर दूसरे दोस्त की पत्नी पर डोरे डाल रहा था। पुलिस ने गांव निवासी दोस्त इलेक्ट्रीशियन विवेक व सेल्समैन देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस लाइन सभागार में शुक्रवार को प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि तीनों आपस दोस्त थे।

हलधरपुर थाना क्षेत्र के गहनी गांव निवासी बलवंत सिंह गांव के ही देवेंद्र यादव की पत्नी पर डोरे डाल रहा था। साथ ही विवेक सिंह उर्फ सिट्टू सिंह की प्रेमिका को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया था। बताया कि विवेक और उसकी प्रेमिका के बीच विवाद होने पर मृतक समझौता कराता था। इसका फायदा उठाकर मृतक उसकी प्रेमिका के संपर्क में आ गया।

इसके कारण वह उससे बात भी करना बंद कर दी। आरोपित गांव के ही एक टेंट हाउस पर इलेक्ट्रीशिन है। एएसपी ने बताया कि देवेंद्र खलीलाबाद में सेल्समैन की नौकरी करता है। गांव में उसकी पत्नी रहती है। जान पहचान होने के कारण मृतक उसकी पत्नी पर भी डोरे डाल रहा था। इसकी जानकारी होने पर दोस्तों ने मिलकर युवक के हत्या की साजिश रची।

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घर से कुछ दूर पर मृतक रात में ट्यूबवेल पर मौजूद रहकर खेत में पानी चला रहा था। आरोपित शराब लेकर ट्यूबवेल पर पहुंच गए। इसके बाद तीनों ने बैठकर आपस में शराब पी। इसके बाद सिर पर डंडे से हमलाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक का मोबाइल फोन बगल के एक ट्यूबवेल के पास छिपा दिया गया। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया।