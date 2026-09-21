मऊ में छात्रा की बेरहमी से पिटाई करने वाले प्रबंधक पर केस दर्ज, खून की उल्टी के बाद बिगड़ी तबीयत

जागरण संवाददाता, मऊ। प्रबंधक द्वारा छात्रा की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। छात्रा के दादी की तहरीर पर सरायलखंसी पुलिस ने प्रबंधक सुनील राय के विरुद्ध केस दर्ज किया है। सरायलखंसी थाना क्षेत्र निवासी छात्रा हरपुर स्थित माता कमला इंटर कालेज की छात्रा है।

छात्रा की दादी ने आरोप लगाया कि पोती 18 सितंबर को स्कूल गई थीं। स्कूल की तरफ से दोपहर में बेटे प्रमोद राय के मोबाइल फोन पर पोती की तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई। बेटा स्कूल से लेकर पोती को निकला तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। वह दर्द से चिल्ला रही थीं और खून की उल्टी करने के साथ बेहोश हो जा रही थीं।