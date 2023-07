सरयू में कटान का खतरा, बाढ़ और सिंचाई विभाग के अधिकारी अलर्ट पर; 24 घंटे से जलस्तर स्थिर

सरयू का जलस्तर बीते 24 घंटे से स्थिर है। फिलहाल बाढ़ का तो खतरा नहीं है लेकिन नदी कभी भी कटान कर सकती है। इसको लेकर तटवर्ती क्षेत्रों सहित कस्बे के धार्मिक धरोहरों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। नदी का दबाव मुक्तिधाम श्मशान घाट भारत माता मंदिर पर बना हुआ है। सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के अधिकारी नदी और कटान को लेकर अलर्ट मोड में हैं।

सरयू में कटान का खतरा, बाढ़ और सिंचाई विभाग के अधिकारी अलर्ट पर

संवाद सूत्र, दोहरीघाट (मऊ) : सरयू का जलस्तर बीते 24 घंटे से स्थिर है। फिलहाल बाढ़ का तो खतरा नहीं है लेकिन नदी कभी भी कटान कर सकती है। इसको लेकर तटवर्ती क्षेत्रों सहित कस्बे के धार्मिक धरोहरों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। नदी का दबाव मुक्तिधाम, श्मशान घाट, भारत माता मंदिर पर बना हुआ है। सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के अधिकारी नदी और कटान को लेकर अलर्ट मोड में हैं। गौरीशंकर घाट पर लगे मीटर गेज पर शुक्रवार की शाम पांच बजे 67.96 मीटर जलस्तर रिकार्ड किया गया। पिछले 24 घंटे से स्थिर है जलस्तर शनिवार को पूरे दिन जलस्तर में कोई वृद्धि या कमी नहीं दर्ज की गई। देर शाम छह बजे नदी का जलस्तर 67.96 मीटर पर स्थिर बना था। नदी अभी खतरा बिंदु 69.90 मीटर से 1.90 मीटर नीचे प्रवाहित हो रही है। नदी के स्थिर होने से कस्बा सहित तटवर्ती नवली, रामपुर धनौली, नई बाजार, रामनगर, चिऊटीडांड, सरहरा, पतनई, बहादुरपुर सहित अन्य गांवों के किसानों को खेती की भूमि कटने की आशंका से चिंता बढ़ने लगी है। मंदिर के पास हो रही कटान किसानों का मानना है कि जल स्थिर होने से नदी और तबाही मचाएगी। जब भी नदी का जलस्तर स्थिर होता है तो उपजाऊ खेतों की जमीन को अपने चपेट में ले लेती है। नदी इस समय मातेश्वरी धाम मंदिर के सामने व परमहंस बाबा कुटी के सामने रुक-रूककर कटान कर रहीं है लेकिन इस समय जलस्तर में कमी होने से कटान में कमी आई है। जेई जयप्रकाश यादव ने बताया कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कटान रोकने के बंदोबस्त किए गए हैं। बंधों पर बने रेन कट को भरा जा चुका है। सभी सुरक्षा के उपाय कर लिए गए हैं।

