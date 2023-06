मऊ में दो वर्षीय मासूम को पिलाई नशीली ताड़ी, मौत; तीन की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में नशीली ताड़ी पीने के कारण दो वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जबकि तीन लोगों की हालत गंभीर है। ग्रामीणों का कहना है कि ताड़ी में नशीली गोली मिलाई गई थी। मजाक में उसे भी लोगों ने थोड़ी ताड़ी पिला दी। ताड़ी पीने के कुछ देर बाद बच्चे सहित चारों की अचानक हालत गंभीर होने लगी और सभी वहीं अचेत हो गए।

संवाद सूत्र, कोपागंज/पूराघाट (मऊ) : बसारतपुर गांव में मंगलवार सुबह नशीली ताड़ी पीने से दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहां हालत गंभीर देख वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ताड़ी में नशीली गोली मिलाई गई थी। बसारतपुर गांव में पारा निवासी खुड़बुड़ नामक व्यक्ति प्रतिदिन ताड़ी उतारता है। मंगलवार को गांव के ही अशोक, लालधर और अशोक वहां ताड़ी पीने पहुंचे। इसी दौरान गांव के ही गुलाब का दो वर्षीय पुत्र आरुष भी पहुंचा। तीन लोगों की हालत गंभीर मजाक में उसे भी लोगों ने थोड़ी ताड़ी पिला दी। ताड़ी पीने के कुछ देर बाद बच्चे सहित चारों की अचानक हालत गंभीर होने लगी और सभी वहीं अचेत हो गए। बच्चे को लेकर स्वजन सीएचसी पहुंचे जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अन्य तीनों को भी सीएचसी लाया गया। उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि ताड़ी पीने से तीन लोगों की हालत गंभीर और एक बच्चे की मौत की सूचना मिली है। बच्चे द्वारा ताड़ी पीने की बात अभी स्पष्ट नहीं हो रही है।

