Mau News: 17 वर्षों से फरार था 50 हजार का इनामी, लखनऊ STF ने झारखंड से किया गिरफ्तार

एसटीएफ लखनऊ ने शुक्रवार को 17 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार के इनामी मऊ के दोहरीघाट के पुरमोती निवासी वेदप्रकाश पांडेय को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। वह हजारीबाग के आम्रपाली होटल में अपनी पहचान छिपाकर कमरा नंबर 207 में रह रहा था। 2001 में नाली के विवाद में पट्टीदार उमाशंकर पांडेय की हत्या में वर्ष 2006 में जिला न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

17 वर्षों से फरार था 50 हजार का इनामी, लखनऊ STF ने झारखंड से किया गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, मऊ : एसटीएफ लखनऊ ने शुक्रवार को 17 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार के इनामी मऊ के दोहरीघाट के पुरमोती निवासी वेदप्रकाश पांडेय को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। वह हजारीबाग के आम्रपाली होटल में अपनी पहचान छिपाकर कमरा नंबर 207 में रह रहा था। 2001 में नाली के विवाद में पट्टीदार उमाशंकर पांडेय की हत्या में वर्ष 2006 में जिला न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। तभी से वेदप्रकाश पांडेय न तो कोर्ट में हाजिर हुआ और न ही पुलिस उसे पकड़ सकी। इधर उस पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। लगातार बदल रहा था लोकेशन गिरफ्तारी के लिए लखनऊ एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। फरारी के दौरान वह अपनी पहचान छिपाकर दिल्ली, गोवा, मुंबई, कोलकाता, पुणे, धनबाद, हजारीबाग आदि जगहों पर रहा। इन जगहों पर वह मोबाइल कंपनी के टावर में मैकेनिक का काम करता रहा। शुक्रवार को 1.30 बजे एसटीएफ के निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम ने हजारीबाग के आम्रपाली होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक मोबाइल फोन, दो परिचय पत्र तथा 2,200 रुपये नकद बरामद किए गए। एसटीएफ ने वेद प्रकाश को दोहरीघाट पुलिस को सौंप दिया।

Edited By: Abhishek Pandey