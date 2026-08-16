मऊ में बनेगा यूपी का पांचवां आधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र, मंत्री एके शर्मा ने किया भूमिपूजन

जागरण संवाददाता, मऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रविवार को नगर पालिका परिषद में बनने वाले प्रदेश के पांचवें आधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र का भूमिपूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह केंद्र करीब डेढ़ वर्ष में तैयार किया जाएगा।

इस अवसर पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि नागरिक सुविधा केंद्र का उद्देश्य केवल भवन का निर्माण करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को नगर पालिका की सेवाएं सरल, पारदर्शी, डिजिटल व समयबद्ध तरीके से एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। कहा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या, गाजियाबाद, गोरखपुर व लखनऊ के बाद मऊ में प्रदेश का पांचवां आधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है।

यह केंद्र मऊ के नागरिकों के लिए आधुनिक नगरीय सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का निरंतर प्रयास है कि शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उन्हें अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

मिलेंगी कई सुविधाएं उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा नगर पालिका की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित कार्य एक ही स्थान पर कराए जाएंगे। केंद्र के प्रथम तल पर नागरिक सेवाओं के लिए लगभग 18 काउंटर बनाए जाएंगे। यहां विभिन्न सेवाओं से संबंधित कार्यों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद इसे ‘वन डे गवर्नेंस’ की अवधारणा के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिससे नागरिकों को कम से कम समय में अधिक से अधिक सेवाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि नागरिक सुविधा केंद्र को केवल सरकारी सेवाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा।

भवन के निचले तल पर जनसुविधा केंद्र, लाइब्रेरी, खान-पान तथा योग से जुड़ी सुविधाएं भी विकसित करने की योजना है। केंद्र ऐसा बनाया जाएगा, जहां नागरिक अपने सरकारी कार्यों के साथ-साथ अध्ययन, स्वास्थ्य व अन्य उपयोगी गतिविधियों के लिए भी समय बिता सकें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नागरिक-केंद्रित सेवा माडल की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए सुशासन व जनसेवा के प्रयासों से मिलती है।

अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री की सोच रही है कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरलता से पहुंचे। इसी भावना को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नगरीय सेवाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।