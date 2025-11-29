Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मऊ में अफ्शां अंसारी के गैंग्सटर केस में जब्त संपत्ति के आदेश को हरी झंडी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    मऊ में गैंगस्टर अफ्शां अंसारी की संपत्ति जब्त करने के आदेश को मंजूरी मिल गई है। यह कार्रवाई अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के प्रयासों का हिस्सा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि गैरकानूनी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को जब्त करके अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जाए। प्रशासन ने साफ किया है कि गैरकानूनी तरीके से बनाई गई संपत्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस संपत्ति को न्यायालय ने अवैध तरीके से अर्जित होना पाया है।

    जागरण संवाददाता, मऊ। अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स द्वारा गैग्सटर मामलों की सुनवाई के दौरान माफिया स्व. मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफ्शां अंसारी की कुर्क संपत्ति संबंध में दिए गए जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र के आदेश को हरी झंडी दे दी है। इस संपत्ति को न्यायालय ने अवैध तरीके से अर्जित होना पाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रस्तुत प्रकरण थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का है। गैंग लीडर अफ्शां अंसारी व अन्य के विरुद्ध थाना स्थानीय में गैंग्सटर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत था। इसकी विवेचना में गिरोह की सरगना अफ्शां अंसारी द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति (अनुमानित कीमत तीन करोड़ 36 लाख) का पता चलने पर विवेचक द्वारा उसको नियमानुसार गैंग्सटर एक्ट में कुर्क करने की कार्रवाई किया गया था।

    जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की आदेश की पत्रावली गैंग्सटर कोर्ट को संदर्भित की गई थी। संबंधित पत्रावली पर विचारण करते हुए संलग्न साक्ष्यों के आधार पर कुर्क संपत्ति को अवैध तरीके से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर अर्जित होना पाते हुए उसको गैंग्सटर एक्ट के तहत जब्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है।