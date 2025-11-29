मऊ में अफ्शां अंसारी के गैंग्सटर केस में जब्त संपत्ति के आदेश को हरी झंडी

जागरण संवाददाता, मऊ। अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स द्वारा गैग्सटर मामलों की सुनवाई के दौरान माफिया स्व. मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफ्शां अंसारी की कुर्क संपत्ति संबंध में दिए गए जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र के आदेश को हरी झंडी दे दी है। इस संपत्ति को न्यायालय ने अवैध तरीके से अर्जित होना पाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रस्तुत प्रकरण थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का है। गैंग लीडर अफ्शां अंसारी व अन्य के विरुद्ध थाना स्थानीय में गैंग्सटर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत था। इसकी विवेचना में गिरोह की सरगना अफ्शां अंसारी द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति (अनुमानित कीमत तीन करोड़ 36 लाख) का पता चलने पर विवेचक द्वारा उसको नियमानुसार गैंग्सटर एक्ट में कुर्क करने की कार्रवाई किया गया था।