मऊ में पति के दूसरी शादी करने पर महिला बेटे संग पानी की टंकी पर चढ़ी, देर तक चला ड्रामा

जागरण संवाददाता, पिपरीडीह (मऊ)। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रैकवारेडीह में सुबह आठ बजे के करीब पति के दूसरे शादी करने से नाराज महिला अपने तेरह वर्षीय बच्चे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। पानी की टंकी पर महिला के चढते ही मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दो घंटे बाद उसे टंकी से उतरवाया। उसके बाद थाने पर लेकर गई।

सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बबुआपुर गांव निवासी मंशा चौहान की शादी पहले रामसमुझ चौहान से हुई थी। उससे एक तेरह वर्षीय बेटा भी है। इसके बाद मंशा चौहान ने चंदन चौहान से प्रेम विवाह कर लिया था। मंशा चौहान का कहना है कि पति चंदन चौहान ने दूसरा विवाह कर लिया है।