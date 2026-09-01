जागरण संवाददाता, मऊ। शहर के हकीकतपुरा निवासी छात्रा समरा नाज के जिलाधिकारी से गुहार का असर रहा है कि पंद्रह घंटे के अंदर ही सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मंगलवार को सुबह ही नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंचकर सड़क की नापी कराई। इससे छात्रा के परिवार, मोहल्ले व स्कूल के लोगों खुशी है। छात्रा के परिवार ने जिलाधिकारी के पहल की सराहना की है।

समरा नाज शहर के दसई पोखरा स्थित डान वास्को स्कूल में कक्षा एक की विद्यार्थी है। वह सोमवार को दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंची और इस दौरान जिलाधिकारी आनंद वर्द्घन से अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि साहब! हमारे मोहल्ले की सड़क खराब है। हमें कीचड़ में होकर स्कूल जाना पड़ता है।

डीएम से श‍िकायत के बाद छात्रा के घर के पास की सड़क बननी शुरू हो गई। इसके चलते न केवल हमें चोट लगती है, बल्कि कीचड़ के चलते ड्रेस भी खराब हो जाता है और हमें स्कूल में डांट सुनना पड़ता है। नन्ही बेटी की बात सुन जिलाधिकारी भी हतप्रभ रह गए। उन्होंने मुस्कराते हुए पूछा बेटा किस मोहल्ले में रहती हो, कीचड़ में क्यों जाना पड़ता है?। बच्ची ने बताया साहब मैं शहर के हकीकतपुरा मोहल्ले की रहने वाली हूं।

जिलाधिकारी ने बच्ची से पूछा कि वह स्कूल किस साधन से जाती है। समरा ने बताया कि वह टैंपो से दशई पोखरा स्थित डान वास्को स्कूल में पढ़ने जाती है, लेकिन सड़क खराब होने के कारण रास्ते में काफी परेशानी होती है। जिलाधिकारी ने बच्ची को मुस्कुृराते हुए आश्वासन दिया था कि बेटा सड़क ठीक कराई जाएगी।