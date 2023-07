Mau News: गन्ना के समर्थन मूल्य वृद्धि से किसान खुश, बोनस और मूल्यवृद्धि का कर रहे हैं इंतजार

Mau News प्रदेश के गन्ना किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा तो मिल गया है लेकिन अब उन्हें प्रदेश सरकार से बोनस व मूल्यवृद्धि का इंतजार है। किसानों का कहना है कि अभी तक केंद्र सरकार का समर्थन मून्य प्रति क्विंटल 300 रुपये रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार प्रति कुंतल 50 रुपये बोनस राशि देती है। किसान केंद्र के फैसले से खुश हैं।

गन्ना के समर्थन मूल्य वृद्धि से किसान खुश, बोनस व मूल्यवृद्धि का कर रहे हैं इंतजार

मऊ, जागरण संवाददाता। केंद्र सरकार ने गन्ना मूल्य के समर्थन मूल्य में दस रुपये प्रति क्विंटल गन्ना की वृद्धि की घोषणा की है। इसे किसानों ने नाकाफी बताया है। किसानों का कहना है कि अभी तक केंद्र सरकार का समर्थन मून्य प्रति क्विंटल 300 रुपये रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार प्रति कुंतल 50 रुपये बोनस राशि देती है। इसके चलते प्रदेश की चीनी मिलें किसानों को 350 रुपये की दर से भुगतान कर रही हैं। अगले सत्र से लागू इस मूल्य वृद्धि को किसान सराह रहे हैं पर इसे नाकाफी भी बताते हैं। किसानों के प्रदेश सरकार के बोनस व मूल्य वृद्धि की घोषणा का इंतजार है। किसानों ने जताई खुशी केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल दस रुपये की वृद्धि कर किसानों के दर्द को समझा है। कभी पशुपालक खेत में आकर गन्ने की ढुलाई नि शुल्क करते थे। पर अब उनको मजदूरी देनी पड़ती है। - अमरजीत राय पिड़उथ सिंहपुर किसानों की गन्ना मूल्य के समर्थन मूल्य में वृद्धि की आस कई वर्षों बाद पूरी हुई है। निर्णय सराहनीय है पर गन्ना उत्पादन लागत व गन्ना छीलने की मजदूरी अधिक होने के कारण यह नाकाफी है। - रवींद्र यादव हांसपुर केंद्र सरकार गेहूं, धान व अन्य कृषि उत्पादों की तर्ज पर प्रति वर्ष गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि करें तो चीनी मिलों के दिन बहुरेंगे। किसान गन्ने की खेती के प्रति आकर्षित होंगे। - रंगनाथ राय पिड़उथ सिंहपुर केंद्र सरकार की इस घोषणा से गन्ना किसानों की समस्याएं कुछ हद तक कम हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने तो घोषणा कर दी। अब देखना है कि प्रदेश सरकार गन्ना का क्या मूल्य निर्धारित करती है। - शशि प्रकाश राय पिड़उथ सिंहपुर केंद्र सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में दस रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर प्रदेश सरकार को भी मूल्य वृद्धि का संकेत दिया है। प्रदेश सरकार यदि प्रति क्विंटल 20 रुपये की वृद्धि करे तो प्रदेश के किसानों के गन्ने का मूल्य 380 रुपये होगा। - संदीप यादव कबीरपुर

