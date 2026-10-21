मऊ में धू-धूकर जली इलेक्ट्रिक स्कूटी, चालक ने कूदकर बचाई जान।

जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। छतहरा गांव के पास बुधवार की दोपहर में चलती ईवी स्कूटी में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगते ही स्कूटी सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते स्कूटी आग का गोला बन गई और जलकर खाक हो गई।

क्षेत्र के रामपुर थानान्तर्गत हबीबपुर निवासी मोहन प्रसाद लगभग एक बजे अपनी ईवी स्कूटी से रामपुर बेलौली बाजार से घर लौट रहे थे। वह रामपुर माइनर नहर के रास्ते होते हुए जैसे ही छतहरा गांव से आगे बढ़े कि‍ अचानक उनकी स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी से आग की लपटें उठती देख चालक ने तत्काल कूदकर अपनी जान बचाई।