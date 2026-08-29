जागरण संवाददाता, मऊ। मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के चक जाफरी गांव में शराब के नशे में दो सगे भाइयों के बीच हुए विवाद में छोटे भाई की मौत के मामले में पुलिस ने शनिवार को आरोपित बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित लकड़ी का डंडा बरामद किया। आरोपित राजेश राजभर को पुलिस ने चालान कर न्यायालय भेज दिया।

क्षेत्र के जकजाफरी गांव में शुक्रवार की रात राजेश व उसके छोटे भाई दिनेश राजभर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि शराब के नशे में राजेश ने लकड़ी के डंडे एवं बेलन से दिनेश की पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने के कुछ देर बाद दिनेश की मौत हो गई। घटना के बाद राजेश मौके से फरार हो गया था।

मां की तहरीर पर थाना मुहम्मदाबाद गोहना में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जमुई की ओर जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति को देखा। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।