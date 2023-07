दिल्ली में बैठकर सियासी बिसात बिछा रहे दारा सिंह, BJP में शामिल होने की अटकलें; सपा से पहले ही बना ली थी दूरी

पिछड़े समाज के बड़े नेताओं में शुमार प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और घोसी के सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देकर जनपद की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। 18 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही राजग की बैठक में उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि वह घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

दिल्ली में बैठकर सियासी बिसात बिछा रहे दारा सिंह, BJP में शामिल होने की अटकलें

जयप्रकाश निषाद, मऊ: पिछड़े समाज के बड़े नेताओं में शुमार, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और घोसी के सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देकर जनपद की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। 18 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही राजग की बैठक में उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि वह घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दारा सिंह ने बीते छह माह से मऊ से लेकर लखनऊ तक सपा के कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी। 1996 में बने थे राज्यसभा सदस्य आजमगढ़ के गेलवारा गांव के रहने वाले दारा सिंह चुनाव तीन दशक के अपने राजनीतिक करियर में ज्यादातर समय सत्ता के करीब रहे हैं। सबसे पहले बसपा ने 1996 में उन्हें राज्यसभा भेजा। चार साल का कार्यकाल पूरा होते-होते वह सपा में शामिल हो गए। 2000 में सपा से राज्यसभा सदस्य बने। 2007 के विस चुनाव से पहले बसपा में शामिल हो गए और पार्टी की प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। 2009 का लोकसभा चुनाव बसपा से जीता और पार्टी के संसदीय दल के नेता बने। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो पार्टी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कीं। 12 फरवरी 2015 को भाजपा में शामिल हुए और उन्हें पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2017 में भाजपा सरकार में बने थे मंत्री 2017 के विधानसभा चुनाव में मधुबन से जीते और मंत्री बने। पांच वर्ष सत्ता का सुख लेने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया और सपा के हो गए। वह घोसी से चुनाव जीत भी गए, लेकिन सरकार भाजपा की बनी। सत्ता से दूरी रास नहीं आ रही थी और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सपा जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव ने कहा कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहते दारा सिंह चौहान को लगा था कि पिछड़ों, वंचितों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, इसलिए सपा में आए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह ने कहा- मैं अभी दिल्ली में हूं। रविवार को लखनऊ आऊंगा और इसके बाद आगे का निर्णय लूंगा। जहां तक भाजपा में जाने का सवाल है तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

