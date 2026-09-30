मऊ में लड़की चोरी की अफवाह पर स्कूल के बाहर उमड़ी भीड़, तीन से पूछताछ

जागरण संवाददाता, पलिगढ़ (मऊ)। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के मैनुद्दीनगंज़ गांव स्थित एक इंटर कालेज के पास बुधवार को चार युवतियां व एक युवक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। इस दौरान स्कूल आने वाले छात्रों को कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर नौकरी प्राप्त मिलने की गारंटी दी जा रही थी।

यह देख कालेज प्रशासन ने तीनों लोगों को पकड़ कर बैठा दिया और दो युवती स्कूटी से मौके से फरार हो गई। तीनों के पकड़े जाने के बाद गांव में लड़की चोरी की अफवाह फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ स्कूल गेट के बाहर एकत्रित हो गई। बाहर भीड़ को एकत्रित देख स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची और पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी सरायलखंसी मोती लाल पटेल ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले के निवासी संतोष गुप्ता द्वारा अगल-बगल के जिलों में न्यू गुरुकुल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के नाम से संस्था चलाया जाता है।