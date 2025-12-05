Language
    मऊ और बलिया में जल्द खुलेगा सीएनजी स्टेशन, मिलेगी सहूलियत

    By Jaiprakash Nishad Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    मऊ में सीएनजी वाहनों का चलन बढ़ रहा है। आजमगढ़ मंडल में पिछले दो साल में सीएनजी स्टेशन दोगुने हो गए हैं। मऊ के चिरैयाकोट और बलिया के नगरा में नए स्टेश ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मऊ। सीएनजी वाहनों की तरफ तेजी से लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले दो साल में आजमगढ़ मंडल दोगुने सीएनजी स्टेशन खुल गए हैं।

    अब मऊ व बलिया में एक-एक और सीएनजी स्टेशन खुलने जा रहे हैं। मऊ के चिरैयाकोट में दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक और बलिया के नगरा में नए वर्ष जनवरी माह में खुल जाएगा। इसी के साथ मंडल में 28 सीएनजी स्टेशन हो जाएंगे।

    आजमगढ़ मंडल (मऊ, बलिया व आजमगढ़) में सीएनजी के कुल 26 स्टेशन संचालित हैं। इसमें आजमगढ़ में 15, मऊ में 05 व बलिया जनपद में छह स्टेशन चालू हैं। आजमगढ़ में दो कोको स्टेशन शामिल हैं। यह सभी पेट्रोल पंपों के अधीन दिए गए हैं।

    सीएनजी की कीमत पेट्रोल और डीजल से सस्ती है। यही नहीं माइलेज भी अधिक है। पेट्रोल जहां 97.05 रुपये और डीजल 89.52 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं सीएनजी 93.50 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही थी। सीएनजी पूरी तरह से प्रदूषण रहित व किफायती भी है।

    वाहन मालिकों को पेट्रोल व डीजल के चक्कर से भी छुटकारा भी मिल गया है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सीएनजी की तरफ लगातार उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ रहा है। यह भविष्य के लिए शुभ संकेत है। मंडल में लगातार इस पर काम किया जा रहा है।

    यही वजह है कि लगातार स्टेशनों को बढ़ाया जा रहा है। लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है। काफी लोग सीएनजी की गाड़ियां खरीद रहे हैँ। पेट्रोल की तुलना में दोगुना माइलेज मिल रहा है।

    टोरेंट गैस ने अपने भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के निर्माण में गहराई से निवेश किया है और सीएनजी और पीएनजी के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उपभोक्ताओं को फ्यूल के रूप में किफायती और पर्यावरण के अनुकूल नैचुरल गैस अपनाने में मदद कर रही है।

    इस तरफ आमआदमी का रूझान तेजी से बढ़ा है। हर स्टेशन पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में नए स्टेशन लगातार खोले जा रहे हैं।

    सतीश चंद्र वर्मा : आपरेशन हेड आजमगढ़ रीजन