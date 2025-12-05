मऊ और बलिया में जल्द खुलेगा सीएनजी स्टेशन, मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, मऊ। सीएनजी वाहनों की तरफ तेजी से लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले दो साल में आजमगढ़ मंडल दोगुने सीएनजी स्टेशन खुल गए हैं। अब मऊ व बलिया में एक-एक और सीएनजी स्टेशन खुलने जा रहे हैं। मऊ के चिरैयाकोट में दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक और बलिया के नगरा में नए वर्ष जनवरी माह में खुल जाएगा। इसी के साथ मंडल में 28 सीएनजी स्टेशन हो जाएंगे।

आजमगढ़ मंडल (मऊ, बलिया व आजमगढ़) में सीएनजी के कुल 26 स्टेशन संचालित हैं। इसमें आजमगढ़ में 15, मऊ में 05 व बलिया जनपद में छह स्टेशन चालू हैं। आजमगढ़ में दो कोको स्टेशन शामिल हैं। यह सभी पेट्रोल पंपों के अधीन दिए गए हैं।

सीएनजी की कीमत पेट्रोल और डीजल से सस्ती है। यही नहीं माइलेज भी अधिक है। पेट्रोल जहां 97.05 रुपये और डीजल 89.52 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं सीएनजी 93.50 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही थी। सीएनजी पूरी तरह से प्रदूषण रहित व किफायती भी है।

वाहन मालिकों को पेट्रोल व डीजल के चक्कर से भी छुटकारा भी मिल गया है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सीएनजी की तरफ लगातार उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ रहा है। यह भविष्य के लिए शुभ संकेत है। मंडल में लगातार इस पर काम किया जा रहा है।