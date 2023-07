Mau News: सीडीओ ने किया ब्लॉक का औचक निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास के जांच की धीमी प्रगति पर लगाई फटकार

Mau News आज परदहा ब्लॉक का अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। लिपिक राजेश कुमार से प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों की सूची के बारे में कंप्यूटर खोलकर रजिस्टर पर कार्य प्रगति देखा। वर्ष 2021 एवं 2022 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास में धीमी गति प्रगति पाए जाने पर फटकार लगाते हुए समय से कार्य पूर्ण करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने रजिस्टर भी चेक किए।

सीडीओ ने किया ब्लॉक का औचक निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास के जांच की धीमी प्रगति पर लगाई फटकार

Your browser does not support the audio element.

मऊ, जागरण संवाददाता। मऊ में जनता के लिए किए जा रहे कामों का अब अधिकारी जायजा लेने लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास के जांच की धीमी प्रगति पर फटकार भी लगाई जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर शुक्रवार की सुबह 10 बजे अचानक परदहा खंड विकास कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान सीडीओ ने कार्यालय परिसर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कक्ष व बाल विकास परियोजना कार्यालय की भी गहनता से जांच की। परिसर में खराब पड़े हैंडपंप व सामुदायिक शौचालय पर गंदगी देख साफ-सफाई कराए जाने के अधिकारियों ने निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतों में शौचालय की स्थिति की जानकारी खंड विकास अधिकारी दिवाकर सिंह से ली व आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। परिसर की साफ-सफाई को लेकर आदेशित किया। रजिस्टर की गहनता से हुई जांच सभागार में ब्लाक कर्मियों के साथ बैठक की गई। इसमें मनरेगा जॉब कार्ड व प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के रजिस्टर की गहनता से जांच की गई।मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लाक कर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर की भी बारीकी से जांच की। लेखा-जोखा एवं पंजीकृत रजिस्टर बुकलेट की जांच करते हुए खंड विकास अधिकारी से पूछताछ की। आवास योजना का काम समय से पूर्ण करने की हिदायत लिपिक राजेश कुमार से प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों की सूची के बारे में कंप्यूटर खोलकर रजिस्टर पर कार्य प्रगति देखा। वर्ष 2021 एवं 2022 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास में धीमी गति प्रगति पाए जाने पर फटकार लगाते हुए समय से कार्य पूर्ण करने की हिदायत दी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी कई कमियां मिलने पर कर्मचारियों को कोताही बरतने पर कड़ा निर्देश दिया। बच्चों के पौष्टिक आहार एवं टीकाकरण की ली जानकारी सहायक परियोजना अधिकारी गीता तिवारी से बच्चों के पौष्टिक आहार एवं टीकाकरण के बारे में बारीकी से पूछताछ भी हुई। राजेश कुमार ने कहा कि गंदगी और खुले में शौच अभिशाप है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में लोगों को लाभान्वित करते हुए ग्राम पंचायतों को पूर्ण ओडीएफ करना है। सीडीओ के जाने के बाद ब्लाक कर्मियों ने राहत की सांस ली।

Edited By: Swati Singh