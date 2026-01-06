VIDEO : गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में बम की सूचना, मऊ रेलवे स्टेशन पर जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया
गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन 15018 में बम की सूचना मिलने के बाद मऊ रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। ट्रेन को प्लेटफॉर्म एक पर रोककर यात्रियों को सुरक्ष ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मऊ। गोरखपुर से मुंबई जा रही 15018 ट्रेन में मंगलवार को सुबह बम की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यह घटना मऊ रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां ट्रेन को प्लेटफॉर्म एक पर रोक दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सर्कुलेटिंग एरिया में भेजा गया, ताकि उनकी तलाशी कराई जा सके।
स्थानीय पुलिस, जीआरपी और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। बम की सूचना मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और ट्रेन को सुरक्षित स्थान पर रोकने का निर्णय लिया। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद, उनकी तलाशी शुरू की गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जा सके।
इस घटना के कारण मऊ रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों में भय और चिंता का माहौल काफी देर तक बना रहा, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभालने में तत्परता दिखाई। डॉग स्क्वायड की टीम ने ट्रेन और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच शुरू की है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बम की सूचना की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे धैर्य रखें और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करें। रेलवे प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्थानीय पुलिस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है और बम की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे।
वहीं सुरक्षा बलों ने जनरल कोच से वातानुकूलित तक को चेक किया और व्यवस्था को जांचा। एक संदिग्ध बैग को किसी प्रकार बाहर निकालकर उसे जांचा गया तो मौके पर स्थानीय रेल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डेढ़ घंटे विलंब से मऊ पहुंची ट्रेन जांच के दौरान और भी विलंबित हो गई। काफी देर तक जांच के बाद सुबह 11 बजे के करीब एनाउंस कर ट्रेन क्रमांक 15018 को आगे की ओर रवाना कर दियागया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।