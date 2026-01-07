जागरण संवाददाता, (कोपागंज) मऊ। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के जनपद मुख्यालय आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ किया। इस दौरान सड़क के किनारे बुलडोजर लगाकर उनपर फूल बरसाए गए। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर शक्‍त‍ि प्रदर्शन भी क‍िया।

दोपहर से ही कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर खड़ा रहा। घंटों इंतजार के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष का काफिला कोपागंज क्षेत्र में पहुंचा, तो भातकोल मोड़, कसारा मोड़, थाना मोड़ और डांडी मोड़ तक भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और फूलों की बारिश के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। स्वागत के दौरान कुछ कार्यकर्ता जेसीबी मशीन पर खड़े होकर प्रदेश अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कार्यक्रम में और भी उत्साह का माहौल बना रहा।

पंकज चौधरी ने अपने स्वागत पर उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाएं।

इस स्वागत समारोह ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और प्रदेश अध्यक्ष के प्रति उनकी निष्ठा को और भी मजबूत किया। पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी की नई दिशा और दृष्टि को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था।

भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के इस भव्य आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और आगामी चुनावों में सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रकार का स्वागत समारोह भाजपा की एकता और संगठनात्मक शक्ति को दर्शाता है, जो पार्टी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।