Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत फूल मालाओं से किया, बुलडोजर का द‍िखा पावर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:50 PM (IST)

    भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का मऊ में भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और बुलडोजर के साथ उनका अभिनंदन किया। बुलडोजर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इस समारोह ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और पार्टी की एकता व संगठनात्मक शक्ति को दर्शाया।

    जागरण संवाददाता, (कोपागंज) मऊ। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के जनपद मुख्यालय आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ किया। इस दौरान सड़क के किनारे बुलडोजर लगाकर उनपर फूल बरसाए गए। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर शक्‍त‍ि प्रदर्शन भी क‍िया। 

    दोपहर से ही कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर खड़ा रहा। घंटों इंतजार के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष का काफिला कोपागंज क्षेत्र में पहुंचा, तो भातकोल मोड़, कसारा मोड़, थाना मोड़ और डांडी मोड़ तक भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

    इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और फूलों की बारिश के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। स्वागत के दौरान कुछ कार्यकर्ता जेसीबी मशीन पर खड़े होकर प्रदेश अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कार्यक्रम में और भी उत्साह का माहौल बना रहा।

    पंकज चौधरी ने अपने स्वागत पर उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाएं।

    इस स्वागत समारोह ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और प्रदेश अध्यक्ष के प्रति उनकी निष्ठा को और भी मजबूत किया। पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी की नई दिशा और दृष्टि को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था।

    भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के इस भव्य आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और आगामी चुनावों में सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रकार का स्वागत समारोह भाजपा की एकता और संगठनात्मक शक्ति को दर्शाता है, जो पार्टी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। 

    स्वागत समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश तिवारी, हिमांशु राय, मनोज सोनकर, विनय गुप्ता, अजय बरनवाल, आशीष गुप्ता, राजेश यादव सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और उनके नेतृत्व में पार्टी की आगामी योजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।