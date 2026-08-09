500 समर्थकों के साथ भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हुए भरत सिंह, मधुबन से प्रत्याशी घोषित

जागरण संवाददाता, मऊ। बहुजन समाज पार्टी की ओर से रविवार को मधुबन के गांधी मैदान में विधानसभा क्षेत्र स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया।

बसपा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंटू ने बताया कि इसमें मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा नेता भरत सिंह ने 500 समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इसके बाद मुख्य अतिथि मंडल कोआर्डिनेटर दिनेश चंद्रा ने भरत सिंह को मधुबन विधानसभा क्षेत्र से बसपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। कहा कि प्रदेश की जनता को पार्टी को मजबूत करने का समय आ गया है।

उन्होंने आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक भाई जंतर-मंतर पर लाठी और गोली की बात करता था, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वह संसद में आराम करने भाग गया। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। सपा, भाजपा और कांग्रेस ने समय-समय पर जनता को ठगा है।