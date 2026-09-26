जागरण संवाददाता, मऊ। बंधन बैंक के कर्मियों द्वारा खाता धारक के पुत्र के साथ धोखाधड़ी कर 1.70 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने शाखा प्रबंधक, कैशियर और संविदाकर्मी शहर कोतवाली के निजामुद्दीनपुरा निवासी मुकेश कुमार के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

शहर कोतवाली के बड़ी मस्जिद कदीपुरा निवासी ओसैम अजीज की मां का सदर बाजार स्थित बंधन बैंक में खाता है। आरोप लगाया कि शादी व बकरीद त्योहार में करेंसी की आवश्यकता को लेकर 22 मई को दो लाख रुपये का चेक लेकर बैंक पहुंचा। ब्रांच मैनेजर से सत्यापित कराने के बाद कैशियर को चेक दिया। कैशियर ने चेक को डेबिट कर काउंटर के ऊपर धनराशि रख दी गई।

बैंक के संविदाकर्मी ने काउंटर के ऊपर से धनराशि लेने के बाद शाम को करेंसी लेने के लिए बुलाया गया। शाम को बैंक पहुंचने पर संविदाकर्मी ने 30 हजार रुपये की करेंसी दी। शेष 1.70 लाख रुपये की करेंसी दूसरे दिन देने के लिए बुलाया गया। उसके बुलाने के अनुसार बैंक पहुंचने और करेंसी की मांग करने पर टाल मटोल करने लगा।