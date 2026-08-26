मऊ के अनंत ने 7077 मीटर ऊंचे माउंट कुन पर लहराया तिरंगा, अगला लक्ष्य विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट

जागरण संवाददाता, मऊ। जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के बरसवां गांव निवासी पर्वतारोही एवं पर्वतारोहण प्रशिक्षक अनंत सिंह ने 22 अगस्त को लद्दाख स्थित 7,077 मीटर ऊंचे माउंट कुन का सफलतापूर्वक आरोहण कर शिखर पर तिरंगा लहराया।

13 सदस्यीय जर्मन पर्वतारोहण दल के साथ चले अभियान में नौ पर्वतारोहियों ने सफलतापूर्वक शिखर तक पहुंच बनाई। बेस कैंप पर लौटने के बाद अनंत सिंह ने बताया कि माउंट कुन का अभियान अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा।

अत्यधिक ऊंचाई, आक्सीजन की कमी, बर्फीली व तकनीकी चढ़ाई, तेज हवाओं, बदलते मौसम और कड़ाके की ठंड के बीच क्रैम्पान, रस्सियों सहित अन्य उपकरणों के सहारे सावधानीपूर्वक चढ़ाई पूरी करनी पड़ी।

22 अगस्त को शिखर फतह करने के बाद वह उसी दिन बेस कैंप लौट आए। वापसी के दौरान पैर के अंगूठे में फ्रांस्टबाइट के शुरुआती लक्षण दिखाई दिए, जिसके चलते समय रहते सुरक्षित नीचे लौटना जरूरी था।

अनंत सिंह इससे पूर्व कांग यात्से-2 सहित कई हिमालयी अभियानों में सफलता हासिल कर चुके हैं और उन्हें 12 से अधिक हिमालयी अभियानों का अनुभव है। पर्वतारोहण प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर चुके अनंत पर्वतारोहण, स्कीइंग तथा माउंटेन सर्च एंड रेस्क्यू में भी प्रशिक्षित हैं। अब उनका लक्ष्य विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण करना है।