जागरण संवाददाता, मऊ। पिछले महीने चक्रवाती तूफान के दौरान हुई मुसलाधार बारिश में पौधारोपण और मिट्टी कार्य दिखाकर श्रमिकों की उपस्थित में फर्जीवाड़ा करने वाले ग्राम पंचायतों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विभाग की तरफ से नौ ब्लाकों के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके आधार पर विभाग की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में चक्रवाती तूफान का असर 25 से 27 सितंबर तक रहा और 60 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया था। प्रशासन द्वारा स्कूलों को भी बंद करना पड़ा था। ग्राम पंचायतों ने तूफान और मुसलाधार बारिश के बीच 5,455 श्रमिकों की फर्जी तरीके से उपस्थित दर्ज कर मस्टररोल निकाल दिया गया।

फर्जी उपस्थित दर्ज कर मस्टररोल निकालने की खबर जागरण ने 4 अक्टूबर को पेज नंबर पांच पर शीर्षक बारिश में भी पोर्टल पर 3005 श्रमिकों की बनाई गई हाजिरी और 5 अक्टूबर को पेज नंबर तीन पर शीर्षक वर्षा में भी पौधारोपण के नाम पर श्रमिकों की हाजिरी में फर्जीवाड़ा की खबर प्रकाशित किया था। इसका संज्ञान लेकर उपायुक्त श्रम रोजगार कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।