मऊ में निलंबित कोटा बहाल होने पर क्षुब्ध युवक पानी की टंकी पर चढा, प्रशासन के हाथ पांव फूले

जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में स्थित पानी की टंकी पर गुरुवार को दिन एक युवक चढ़ गया। उसने कोटे की निलंबित दुकान बिना जांच के बहाल किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। तहसीलदार एवं पूर्ति निरीक्षक के समझाने के बाद लगभग तीन घंटे बाद वह टंकी से नीचे उतरा।

इस दौरान माैके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। युवक दो दिन पूर्व घोसी में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर धरना दिया था। टंकी पर चढ़ा दोहरीघाट ब्लाक क्षेत्र के तारनपुर निवासी हिमांशु चौहान का आरोप है कि गांव के प्रधान के भाई की पत्नी के नाम कोटा आवंटित है। आरोप लगाया कि घटतौली एवं भ्रष्टाचार की वीडियो बनाकर शिकायत की गई थी।