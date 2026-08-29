जागरण संवाददाता, मऊ। घोसी कोतवाली पुलिस ने महिला से छिनैती के मामले में वांछित आरोपित को शनिवार को भोर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपित सूरज के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से पीली धातु की एक चेन, अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। घायल आरोपित को उपचार के लिए सीएचसी घोसी में भर्ती कराया गया है।

गौरतलब है कि 24 अगस्त को सूरज कुमार, निवासी हरदौल थाना दोहरीघाट, ने गोफा शिव मंदिर के पास एक महिला से छिनैती की थी। इस घटना के बाद से ही पुलिस आरोपित की तलाश कर रही थी। शनिवार की सुबह, पुलिस को सूचना मिली कि सूरज एक स्थान पर मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की।

पुलिस के अनुसार, जैसे ही पुलिस ने सूरज को पकड़ने का प्रयास किया, उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें सूरज घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि सूरज पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार था। उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस ने इस मुठभेड़ को सफल बताते हुए कहा कि वे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे।