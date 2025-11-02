मऊ में प्रेमजाल में फंसाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म, तलाश में छापेमारी

जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर गांव के ही एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किशोरी की मां ने आरोप लगाया है कि गांव के पास के ही अंकुर चौहान ने उनकी नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर 29 अक्टूबर की रात उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मां को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत थाने जाकर आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है।

प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश के लिए गांव में छापेमारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराना आवश्यक है ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके।