मऊ में प्रेमजाल में फंसाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म, तलाश में छापेमारी
मऊ जिले में एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने किशोरी को बहला-फुसलाकर एकांत जगह पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर गांव के ही एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
किशोरी की मां ने आरोप लगाया है कि गांव के पास के ही अंकुर चौहान ने उनकी नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर 29 अक्टूबर की रात उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मां को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत थाने जाकर आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है।
प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश के लिए गांव में छापेमारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराना आवश्यक है ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके।
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना ने नाबालिगों की सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है, जिससे समाज में जागरूकता और सख्त कानूनों की आवश्यकता महसूस हो रही है।
