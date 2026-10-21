जागरण संवाददाता, मऊ। मलेशिया में पति की मौत के बाद कंपनी से मुआवजे के तौर पर मिले आठ लाख रुपये हड़पने के मामले में पत्नी ने जेठ, जेठानी सहित तीन लोगों पर केस दर्ज कराया है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने के बाद सरायलखंसी पुलिस ने जेठ रामविलास, जेठानी रिंकू देवी और बेटे विशाल सैनी के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

बिहार के सिवान जिले के जयजोर गांव निवासी किरन कुमारी का विवाह 16 अप्रैल 2022 को सरायलखंसी थाना के खालिसपुर अदरी निवासी उमा सैनी के साथ हुआ था। वह मलेशिया की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और छह मार्च 2026 को हार्ट अटैक से मौत हो गई।