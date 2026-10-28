जागरण संवाददाता, मऊ। कोपागंज थाना क्षेत्र के इंदारा कस्बे में मंगलवार की रात पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए पटाखों की खेप बरामद की। बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 3.50 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने मौके से पटाखा विक्रेता नंदन गुप्ता को हिरासत में लिया है।

मंगलवार को रात करीब आठ बजे मुखबिर से सूचना मिली कि इंदारा कस्बे स्थित एक मकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर उनकी बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी एवं कोपागंज थाने की पुलिस टीम ने संबंधित मकान की जांच की। इस दौरान वहां रखे 18 गत्तों और पांच बोरों में पटाखे बरामद हुए।